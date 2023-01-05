شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى مرور 71 عاما على ميلاد حاتم ذو الفقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الخميس 5 يناير ذكرى مرور 71 عاما على ميلاد الممثل حاتم ذو الفقار، الذي رحل عن عامنا في 12 فبراير عام 2012، بعد مشوار مع عالم الفن ومحطات وأدوار بارزة قدمها في السينما والتليفزيون.

وجسد حاتم ذو الفقار العديد من أدوار الشخصيات الشريرة وأيضا رجل القانون، وكذلك المدمن والثري ورجل الأعمال، ومن أبرز أعماله السينمائية التي شارك بها، فيلم " سري للغاية، وقبل الوداع، وعشرة علي عشرة، والمشاغبون في البحرية ونشالات فاتنات، والعمر لحظة، وبيت القاضي، وحكمت المحكمة، ورجل في عيون امرأة، وعنتر شايل سيفه، وبناتنا في الخارج، والتخشيبة، والغول، وآه وآه من شربات والمدبح،"، وغيرها من الأفلام الناجحة المميزة.



الفنان حاتم ذو الفقار

أما الأعمال التليفزيونية فمنها "بصمة في الظلام، ودموع القمر، والرجل، والطريق، وفلاح في بلاط صاحبة الجلالة، ونساء في الغربة ودقات الساعة"، وغيرها من المسلسلات الدرامية.

تاريخ ميلاد حاتم ذو الفقار

ولد حاتم ذو الفقار يوم 6 يناير عام 1952 بمحافظة المنوفية وجاء طفلًا بصحبة أسرته إلى القاهرة ليستقر مع أسرة بحي العباسية، ورغم دراسة شقيقه وشقيقته الطب والهندسة، إلا أن حاتم قرر يدرس بالكلية الحربية، وفي السنة الثانية بالجامعة، لم يستطع مقاومة عشقه للفن، ومن ثم ذهب للدراسة بمعهد التمثيل

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