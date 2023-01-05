شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة ضيف شرف فيلم " أخى فوق الشجرة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عبد الباسط حمودة عن مشاركته ضيف شرف في فيلم " أخى فوق الشجرة " بطولة النجم رامز جلال وقال حمودة في تصريحة لليوم السابع أنه يظهرفي الفيلم بشخصيته الحقيقية وتربطه علاقة صداقة وطيدة مع رامز جلال لذلك لايستطيع أن يرفض له طلب أبدا حتى لو كانت هذه المشاركة مشهد واجد فقط

أعرب حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة عن سعادته بنجاح حفلته الأخيرة التي كانت على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك يوم الخميس الماضى، وقال حمودة لـ"الخليج 365": جمهور الساقية جمهور راقٍ وسميع وبيفهم طرب وغناء جيدًا وأشكره على الحضور، وأنا أكن له كل احترام وهو السبب الرئيسى لحب حفلات الساقية وانتظارها بفارغ الصبر

كما عبر عبد الباسط حمودة عن سعادته بنجاح حفلته الأخيرة التي كانت على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك يوم الخميس الماضى، وقال حمودة لـ"الخليج 365": جمهور الساقية جمهور راقٍ وسميع وبيفهم طرب وغناء جيدًا وأشكره على الحضور، وأنا أكن له كل احترام وهو السبب الرئيسى لـ حب حفلات الساقية وانتظارها بفارغ الصبر

أعرب حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة عن سعادته بنجاح حفلته الأخيرة التي كانت على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك يوم الخميس الماضى، وقال حمودة لـ"الخليج 365": جمهور الساقية جمهور راقٍ وسميع وبيفهم طرب وغناء جيدًا وأشكره على الحضور، وأنا أكن له كل احترام وهو السبب الرئيسى لحب حفلات الساقية وانتظارها بفارغ الصبر.