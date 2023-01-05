شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي تكشف تفاصيل دورها في فيلم "جروب الماميز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن كواليس فيلمها الجديد "جروب الماميز" المقرر طرحه في السينمات المختلفة يوم 18 يناير الجاري، مشيرة أن الفيلم يجمع بين أحداث واقعية مع مواقف كوميدية، كما يلقي الضوء على المشاكل والضغوطات التي تعاني منها الأمهات مع طرح حلول، منوهًة بأن الفيلم فكرته جيدة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع لينة الطهطاوي خلال برنامج "كلاكيت" على "نجوم إف إم" أن الفيلم به أكثر من أم وكل شخصية مختلفة عن الأخرى، كما أنها تقدم دور أم تركز في الكثير من الأشياء طوال الوقت، مضيفة أنها بدأت تصوير الفيلم منذ 3 أشهر.

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزي، محمد ثروت، ويعد من الأفلام التى تنتمى لنوعية البطولة الجماعية ويشارك فيه العديد من النجوم، منهم بيومى فؤاد والفيلم تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.



جروب الماميز

وفي سياق آخر بدأت الفنانة يسرا اللوزي تصوير مشاهدها في مسلسل "جميلة" مع النجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي، حيث يناقش قضايا طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة وتأثيرها على الأسرة المصرية .

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، وعدد آخر من الفنانين.