شكرا لقرائتكم خبر عن سهير المرشدي والدة أحمد العوضى فى "ضرب نار" رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الكبيرة سهير المرشدي في السباق الرمضاني المقبل 2023، في مسلسل "ضرب نار" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والنجم أحمد العوضي، حيث تجسد خلال الأحداث دور امرأة صعيدية من سوهاج وهي والدة جابر أبو شديد الذي يقوم به العوضي خلال أحداث العمل.

ابطال مسلسل "ضرب نار"

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، هدى الأتربى، تامر مجدي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "لآخر نفس" عام 2019، و"اللى مالوش كبير" عام 2021، كما يسجل التعاون الثالث بين ياسمين عبدالعزيز والمخرج مصطفى فكري، بعد "اللي مالوش كبير" و"ونحب تاني ليه".

وكانت الفنانة سهير المرشدي ضمن المكرمين في الدورة الـ 23 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، وقالت خلال حفل الافتتاح: "شكرا تونس وشكرا أيام قرطاج المسرحية، تونس الخضراء دائما خضراء بالفن والثقافة والجمهور العظيم، وأشكر الوزيرة المثقفة العظيمة والسيدة الفنانة نصاف بن حفصية التي أنصفت المهرجان، وهي فنانة جميلة، وأنا كرمت من قبل وعرضت مسرحيتي "سالومي" هنا في تونس، والجمهور العظيم التونسي تحية كبيرة له".

آخر أعمال سهير المرشدي

يذكر أن آخر مشاركات سهير المرشدي الدرامية مسلسل "طايع" الذي عرض عام 2018، وهو من بطولة عمرو سعد، عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، أحمد عبدالله محمود، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج عمرو سلامة.