كتب امير فتحي في الخميس 5 يناير 2023 02:47 صباحاً - وثق مقطع فيديو متداول جورجينا صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهي تقوم بالتسوق من برج المملكة بالرياض برفقة أبنائها. وأظهر الفيديو جورجينا ترتدي ملابس رياضية وترافقها سيدة منتقبة وحارس شخصي يحمل الأكياس التي قامت بشرائها وحولها أبنائها. يأتي ذلك في الوقت الذي كان يلتقي فيه رونالدو بوزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في ليالي الدرعية .

كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا رودريغيز تتسوق مع اولادها ورونالدو يلتقي وزير الرياضة السعودي.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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