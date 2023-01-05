جورجينا رودريغيز تثير الجدل بعد اول جلسة تصوير في السعودية

كتب امير فتحي في الخميس 5 يناير 2023 02:47 صباحاً - تألقت جورجينا شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، في أول جلسة تصوير لها في العاصمة السعودية الرياض..

ونشرت جورجينا صورا لها مرتدية الأبيض، وذلك في أحدث جلسة تصوير لها بالرياض، حيث رافقت رونالدو إلى المملكة وأطفالهما، لبدء مشواره مع نادي النصر.

وقد انهالت التعليقات من الجمهور السعودي على الصورة حيث جاء بينها: “اللبس ده مينفعش في الرياض ياما عايزين شويه عبايات” و “يحياتي قلنا خذي راحتك بس مو كذا” و “متطلعيش ف الشورت هوا ف السعوديه ي بنتي ياكلووكك

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