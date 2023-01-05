شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الفلوت إيناس عبد الدايم ضيفة بغدادى بيج باند بالأوبرا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالا بالعام الجديد تشارك عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم كضيف شرف مع فريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى، خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء غد الجمعة على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التى أعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم بدأت دراستها فى سن مبكرة بكونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس بدرجة "امتياز"، نالت درجة الماجستير ثم الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس، قدمت العديد من الحفلات بختلف دول العالم منها، قامت بالاشتراك فى تسجيل أعمال المؤلف المصرى الراحل جمال عبد الرحيم فى ألمانيا والقاهرة، مثلت مصر فى العديد من المسابقات الدولية والمحلية المتخصصة وحصلت على مجموعة من الجوائز العالمية ، اسست اول فصل دراسى لتعليم الة الفلوت للأطفال بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا وأشرفت على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الدكتوراه والماجستير فى الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية ، تراست دار الأوبرا المصرية وشغلت منصب وزير الثقافة السابق.

أما ‪ الدكتور مجدى بغدادى تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة امتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003، أسس فرقته بغدادي باند عام1996 وتعد أول فرقة مصرية تخصصت فى تقديم الموسيقى الغربية في الفترة من العشرينيات وحتى اربعينيات القرن الماضى وتضم مجموعة من أمهر العازفين المتميزين علي مختلف الآلات الموسيقية، شارك بها في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة وقدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ولاقى استحسان الجماهير والنقاد كما شغل منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه. .