شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الفلوت إيناس عبد الدايم ضيفة بغدادى بيج باند بالأوبرا غدا والان مع تفاصيل الخبر
يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التى أعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز.
أما الدكتور مجدى بغدادى تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة امتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003، أسس فرقته بغدادي باند عام1996 وتعد أول فرقة مصرية تخصصت فى تقديم الموسيقى الغربية في الفترة من العشرينيات وحتى اربعينيات القرن الماضى وتضم مجموعة من أمهر العازفين المتميزين علي مختلف الآلات الموسيقية، شارك بها في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة وقدم مجموعة من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ولاقى استحسان الجماهير والنقاد كما شغل منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه. .