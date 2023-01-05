شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور فى كواليس أحدث مسلسلاتها "الأصلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت النجمة ريهام عبد الغفور صورة من كواليس أحدث مسلسلاتها "الأصلى" خلال تصوير العمل المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة .

وتضم القائمة لأبطال المسلسل بجانب ريهام عبد الغفور، أحمد سعيد عبد الغنى، منال سلامة، إيناس كامل، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، كريم عبد الخالق ،أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر.

تدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

وتصور ريهام عبد الغفور حالياً دورها في بطولة مسلسل "رشيد" والتي تتقاسم بطولته مع النجم محمد ممدوح ، ومقرر عرضه في سهر رمضان المقبل، إخراج مى ممدوح، وهو مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من، تامر نبيل، خالد كمال وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج مي ممدوح.

وتنتظر ريهام عبد الغفور عرض مسلسل "أزمة منتصف العمر"، الذي يجمعها مع كريم فهمي، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامي، وهند عبدالحليم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، والمقرر عرضه في يناير الجارى .

وعرض لريهام عبد الغفور مؤخراًمسلسل "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مراد مكرم مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل منهم مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.