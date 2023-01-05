شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يطرح أحدث أغانيه "شوفت" تجمعه بميرنا هشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم هيثم شاكر أغنية جديدة تحمل اسم "شوفت" جمعته بالمطربة ميرنا هشام، على موقع يوتيوب، من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع شريف مكاوي.

وأكد هيثم شاكر مرخرا أنه احتراف الغناء منذ 21 عامًا، وطوال عمله الفني لم يرهب الوقوف على المسرح، ولكن كان يشعر بالقلق قبل الصعود على المسرح، وفور صعوده يزول شعور الرهبة، قائلا: "بقالي سنين بغني وغنيت أمام أعداد كبيرة، ولكن حفل السعودية كان له ظرف خاص".

وكشف هيثم شاكر، في لقاء ببرنامج "سهرانين"، مع النجم أمير كرارة على قناة أون أي، سر بكائه على مسرح جدة خلال إقامة حفل السعودية، قائلا: "الحفلة دي مستني يومها من 20 سنة، وأنا لما حلمت أنى أبقى مطرب كنت اتولدت وعيشت في السعودية 14 سنة".

وتابع: "أنا مشيت من السعودية وبحلم في يوم من الأيام أبقى مطرب وأغني في السعودية، وطول رحلتي العملية بتمنى أغني في السعودية، ورحت الحفلة ومع استقبال الناس شريط حياتي كان بيعدي قدام عينيا وانهرت من الفرحة".