شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن فيلم "شلبي"لكريم محمود عبدالعزيز مع بدء عرضه بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دور السينما المصرية المختلفة اليوم الأربعاء فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبد العزيز، وهو أول أفلام العام الجديد 2023، وذلك بعد أيام من طرحه في السينمات العربية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز التفاصيل والمعلومات عن فيلم شلبي:

قصة وأبطال فيلم شلبي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول الشاب "صابر" الذي يعمل في إحدى بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض صابر أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها "شلبي" ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.

يقوم ببطولة فيلم "شلبي" بجانب كريم محمود عبد العزيز كل من: روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

يقوم كريم محمود عبدالعزيز بدور "صابر" وهو يعمل في إحدى بيوت الرعب في الملاهي، وروبي تجسد دور "سعدية"، وبيومي فؤاد يجسد شخصية مؤلف يدعى "مستر فؤاد"، وحاتم صلاح دور ممثل يدعى " شريف جزرة".

الأغاني الدعائية للفيلم

وقام صناع عمل الفيلم أمس بطرح أغنية دعائية للفيلم بعنوان "صابر"، وهو اسم الشخصية التي يجسدها الفنان كريم محمود عبد العزيز، ويشارك في غنائها برفقة الطفلة سيليا سعد، والأغنية من تأليف منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، بالإضافة إلى طرح أغنية "البطة السوداء" مؤخرا وهي الأغنية التي تجمع النجم رامي جمال بالمطرب النقاش أحمد سالم.

يذكر أن كريم محمود عبدالعزيز قدم في شهر يناير العام الماضي فيلم "من أجل زيكو" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتخطى الـ 28 مليون جنيه، وشاركه في بطولته منة شلبي، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.