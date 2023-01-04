شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان شقيقة حنان ماضى فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الفنانة حنان ماضى دفن جثمان شقيقتها فى لندن ، بعد أن توفيت اليوم الأربعاء هناك ، بعد صراع مع المرض، ولم يتحدد حتى الان موعد ومكان العزاء.

و كتبت حنان ماضى على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك":"اختى هناء قابلت ربنا الكريم اتعذبت بمرضها وربنا يلطف بيها عنده يارب عليين مع الشهداء باذن الله تعالى".

يذكر أن حنان ماضى قدمت حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31 وغنت خلال الحلفل باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من جانب الحضور من محبي الفن والغناء، واستمع الجمهور للعديد من أغانيها الشهيرة، مثل (شباك قديم، شدي الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدى، مفيش في الأغاني، عصفور، غناك يا بحر)، وغيرها من الأغاني.

أكدت حنان ماضى خلال حوارها مع قناة الحياة على هامش حفل مهرجان القلعة، أنها تابعت كل الحفلات التي تم إقامتها في الدورة 30 من المهرجان، ويجب أن يتم عمل المهرجان في شهور الصيف لأن سعر التذكرة "20 جنيه" وهي في متناول الجميع، ولهذا يجب أن يتم استغلال المهرجان بشكل جيد ومتواصل، مشيرةً إلى أن الجمهور الذي لا يقدر على الذهاب إلى الأوبرا أصبح بإمكانه الحضور إلى المهرجان.

تابعت: حاسة أن ربنا بعتني للناس دي علشان أبسطهم، وأنا جاية أبسطهم"، مشيرة إلى أن ذوق الجمهور يتغير، وأصبح الشباب يهتم بالفنانين الذين في سنهم أما حين يظهر النجوم القدامي فسيعلمون بوجودهم وأنهم على الساحة، مشيرةً إلى أن كل ما قدمته كان يهدف لبقاء الأعمال وأن تظل حية في وجدان الناس وهو أهم شيء بالنسبة لها.

طالبت حنان ماضي بعودة حصص الموسيقى لتكون مرتين في الأسبوع بالمدارس ليعلم الطلاب الفرق بين أنواع الموسيقى لأن هناك أشياء جميلة وأصوات رائعة وأصوات أخرى يصعب سماعها.