شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز مرقة يفتتح موسم الشتاء بـــ "ضلك إبكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح اليوم النجم الأردنى عزيز مرقة، على اليوتيوب أحدث أعماله الغنائية، التى تأتى مع بداية موسم الشتاء، وهى بعنوان "ضلك أبكى" والأغنية من كلماته وتوزيع لوي حجازي.

ويقدم عزيز من خلال الأغنية صورة رومانسية رقيقة، عن حالة حب متفردة، بها مناجاة من حبيب إلى حبيبته، التى تملك عزة نفس وكبرياء، وترفض أن تبوح بما تحمله من داخلها، رغم تعرضها للغدر من بعض الناس.

وتقول كلمات الأغنية:..

عينيك في عيني مش قادره تحكي .. تحكيلك كلمه تدمع هالعين

طب كيفك انتي من غير ما تخبي .. تخبي عن قلبي عن هالعنين

كل هالهم شايلتيه انتي و بس .. غدر الناس شايفتيه متل الشمس

وعارف ان عندك عزه نفس .. ما بترضي بيوم تنمس

عارف انه كبريائك ما بيسمحلك تشكي .. حطي راسك علي كتفي و ضلك ابكي

و ضلك ابكي

ابكي لتخلص هالدموع .. و طفي كل هالشموع

كل هالحرقه كل هالنار .. كل هالحسره عاللي صار

ضلك ابكي

بكيتي وهديتي و روحتي و جيتي .. كل اللي بايدي ريح هالقلب

ورجعتي بيكتي .. ايدك بايدي نفسي اهديكي

بس اتذكرت هالايام بتوديك ع الاحزان .. شو مسكين هالانسان شو بينهان

وعارف برده عندك عزه نفس .. ما بترضي بيوم تنمس

عارف انه كبريائك ما بيسمحلك تشكي .. حطي راسك علي كتفي

وضلك ابكي