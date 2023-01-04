شكرا لقرائتكم خبر عن زويل ومجدى يعقوب والإمام محمد عبده.. المسرح القومى يحتفي برمَوز مصرية بعروض فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب فهمى مدير المسرح القومي عن خطة المسرح والعروض والأمسيات التي ستقدم خلال العام الجالس، ومنها ما يعرض في إطار مبادرة للتعريف برموز مصرية لها تأثيرها الكبير في مصر، والعالم تحت شعار السيرة.

وقال إيهاب فهمي في تصريحات ل ”الخليج 365” إنه في إطار استعراض تاريخ القامات المصرية بمختلف المجالات والتعريف بتاريخها وتأثيرها فى مسيرة التنوير فى مصر، سيتم تنفيذ أعمال عن العالم دكتور أحمد زويل وجراح القلب المصري العالمي البارز مجدي يعقوب.

كما تشمل العروض أيضا أعمال عن عبده الحامولي وجمال الدين الافغاني والإمام محمد عبده وجمال السجينى وغيرهم.

وآشار إيهاب فهمي إلى أن موسم المسرح القومي يفتتح عروضه ب"سيدتى انا" عن الرواية الشهيرة "بجماليون" التي تمت َمعالجتها من قبل عبر العديد من الأعمال الفنية.