كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 06:54 مساءً - أعلن الفنان حسن الرداد بشكل رسمي استقباله لمولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
تضمن المنشور صورة ليد حسن الرداد وهو ممسكا بيد طفله “ذكر”، كاشفا عن إسمه وهو “فادي” على إسم شقيقه الراحل فادي الرداد .
وكتب حسن الرداد في تعليقه على الصورة: “للَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور” .
تابع: “الحمدلله ربنا رزقنا وفى نفس يوم ميلادى بالطفل فادي حسن الرداد .. اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى” .
وأضاف حسن الرداد: “وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله” .
وكانت قد ترددت في الساعات الماضية أنباء عن استقبال الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد لمولودهما الأول .
ووفقا لموقع “اليوم السابع” أن إيمي سمير غانم أنجبت طفلها الأول أول أمس الإثنين الموافق 2 يناير، وهو نفس يوم ميلاد حسن الرداد .
وسبق أن كشف “الرداد” خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى الآغا في برنامج “صدى الملاعب” عن الأسماء التي سيطلقها على أبنائه في حال رزق بأولاد في المستقبل .
حيث وجه مصطفى الآغا سؤالا إلى حسن الرداد فقال: “لو جالك ولد شو هتسميه ولو جت بنت؟” .
ليجيب حسن: “لو ولد هسميه على اسم أخويا الله يرحمه فادي، ولو بنت فادية على إسم والدتي الله يرحمها” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة مع المولود .. حسن الرداد يعلن استقبال طفله الأول ويكشف عن اسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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