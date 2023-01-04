بصورة مع المولود .. حسن الرداد يعلن استقبال طفله الأول ويكشف عن اسمه

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 06:54 مساءً - أعلن الفنان حسن الرداد بشكل رسمي استقباله لمولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة ليد حسن الرداد وهو ممسكا بيد طفله “ذكر”، كاشفا عن إسمه وهو “فادي” على إسم شقيقه الراحل فادي الرداد .

وكتب حسن الرداد في تعليقه على الصورة: “للَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور” .

تابع: “الحمدلله ربنا رزقنا وفى نفس يوم ميلادى بالطفل فادي حسن الرداد .. اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى” .

وأضاف حسن الرداد: “وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله” .

وكانت قد ترددت في الساعات الماضية أنباء عن استقبال الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد لمولودهما الأول .

ووفقا لموقع “اليوم السابع” أن إيمي سمير غانم أنجبت طفلها الأول أول أمس الإثنين الموافق 2 يناير، وهو نفس يوم ميلاد حسن الرداد .

وسبق أن كشف “الرداد” خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى الآغا في برنامج “صدى الملاعب” عن الأسماء التي سيطلقها على أبنائه في حال رزق بأولاد في المستقبل .

حيث وجه مصطفى الآغا سؤالا إلى حسن الرداد فقال: “لو جالك ولد شو هتسميه ولو جت بنت؟” .

ليجيب حسن: “لو ولد هسميه على اسم أخويا الله يرحمه فادي، ولو بنت فادية على إسم والدتي الله يرحمها” .