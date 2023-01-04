هذه الطفلة أصبحت من أجمل النجمات نشأت في بيت فني وأثارت الجدل بزواجها من فنان شهير لشهر واحد فقط.. شديد الملاحظة سيعرفها!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 06:54 مساءً - عادة ما يشتاق الجمهور لمعرفة الجزء الخفي من حياة النجوم، ويحب الاستماع إلى ذكريات الفنان عندما كان صغيرًا ومشاهدة صوره في الطفولة.

ومن بين هؤلاء الفنانة مي سليم، التي انتشرت صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي مازلت طفلة في السنوات الأولى من عمرها

ونالت صورتها إعجاب مجموعة كبيرة من النشطاء، حيث أن ملامحها كانت جميلة وطبيعية في تلك المرحلة العمرية.

صورة نادرة من طفولة مي سليم

نبذة عن مي سليم :

مي سليم الممثلة والمطربة الأردنية الشابة ولدت في السادس من شهر نوفمبر وذلك في عام 1983 ولذلك فهي تبلغ من العمر 39 عام وبرجها الفلكي هو برج العقرب، اسمها الكامل هو مي عبد الجبار حمدان سليم وهي من مواليد إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة ولكنها أردنية الجنسية كما أنها شقيقة كل من الفنانة ميس حمدان، الفنانة دانا حمدان

البداية الفنية لـ مي سليم :

بدأت الفنانة الأردنية مي سليم مسيرتها الفنية عندما عملت كموديل في الأغاني ومنها أغنية “عيني” لهشام عباس وحميد الشاعري، ثم بدأت تقدم ألبوماتها الغنائية وذلك عندما انضمت إلى شركة عالم الفن للإنتاج الفني وذلك في عام 2004 وقدمت معها أول ألبوم غنائي لها بعنوان “قلبي بيحلم”، ثم قدمت ألبومها الثاني والثالث، كما شاركت في بعض الأغاني المنفردة ومن أهمها أغنية “أكيد في مصر” والتي شاركها فيها المطرب محمود العسيلي والمطرب محمد كيلاني، قدمت أغنية “طال” على طريقة الفيديو كليب، أغنية “هو ده” والتي تم تصويرها في لبنان، وكان من أهم أغانيها أغنية “سيبه”.

أعمال مي سليم :

اتجهت مي سليم لتشارك في أعمال فنية في التلفزيون والسينما فشاركت بدور سماح في فيلم “الديلر” والذي تم عرضه في عام 2010 وشارك في بطولته النجم أحمد السقا، النجم خالد النبوي، ثم قدمت مع النجم مصطفى شعبان مسلسل “مزاج الخير” والذي تم عرضه في عام 2013، وفي نفس العام قدمت دور في فيلم “عش البلبل”، تألقت في دور شاهيناز في مسلسل “ولي العهد” مع النجم حمادة هلال وذلك في عام 2015، كما تألقت في دور الراقصة شكرية في فيلم “زنقة ستات” مع النجم حسن الرداد والنجمة إيمي سمير غانم وذلك في عام 2015.

آخر مشاركاتها الدرامية :

أما آخر أعمالها الفنية فهو مسلسل “حواديت الشانزليزيه” في رمضان عام 2019، مسلسل “مدرسة الحب” وذلك في عام 2020، مسلسل “ضربة معلم” والذي تم عرضه في عام 2020، وشاركت في مسلسل “اختراق ج2” عام 2020، مسلسل “لحم غزال” الذي تم عرضه في عام 2021. وكان آخر أعمال مي سليم مسلسل “دنيا تانية” مع النجمة ليلى علوي عام 2022.

مي سليم وعلي الرفاعي :

في نوفمبر عام 2010 تزوجت الفنانة الأردنية مي سليم من رجل الأعمال المصري علي الرفاعي في أكتوبر عام 2011 رزقت منه بابنتها لي لي، ثم انفصلت عنه في عام 2012 وانتقلت لتقيم في القاهرة.

مي سليم ووليد فواز :

في رمضان عام 2018 شاركت الفنانة مي سليم في مسلسل “الرحلة” مع ريهام عبد الغفور وباسل خياط وبعد انتهاء شهر رمضان أعلنت مي خطبتها على وليد فواز، ثم تم عقد القران في وقت قصير وذلك في يونيو عام 2018، ولكن لم تستمر مي مع زوجها الثاني وليد فواز أكثر من شهر وتم الطلاق وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين جمهورها ومتابعيها.

وقد أرجع البعض أسباب الخلاف إلى أن مي ووليد لم يأخذ كل منهما وقته الكافي في التعرف على الآخر وكان سبب خلافهما هو اختلاف الشخصيات والأفكار، وقد صرح مصدر مقرب منهما أن مي سليم لديها قائمة من الأولويات وفي بدايتها ابنتها لي لي، وما أغضبها كثيراً هو موقف وليد فواز الذي قام بإعلان خبر انفصالهما عبر السوشيال ميديا،

أحدث الطلاق ضجة كبيرة بين جمهور مي سليم وقد وقف إلى جانبها مجموعة من الفنانين خاصةً بعد أن صرح وليد قائلاً: “أنا بعترف فعلاً إني اتسرعت في الجواز وافتكرت للحظة أن الحب كافي لكن الحب يختلف كتير عن الواقع والمرة الجاية هيكون اختياري نابع من عقلي مش من عواطفي، عشان أعمل أسرة بجد وأكمل معاها حياتي والحمد لله إن الجوازة لم ينتج منها أبناء والله يوفق الجميع”.

أما مي سليم فقد ردت على ذلك عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فقالت: “أحسنوا الاختيار في حياتكم، الحمد لله على كل شيء”،

شائعات الزواج تطارد مي سليم :

ويذكر أيضاً أن مي تعرضت لعدة شائعات أهمها شائعة زواجها من الفنان محمد كيلاني وذلك بعد أن قدمت معه أغنية “أكيد في مصر” ولكن نفت مي هذه الشائعة ووصفتها بأنها شائعة سخيفة وليس لها أي أساس من الصحة،

كما طاردتها شائعة أنها كانت ستتزوج من النجم حمادة هلال بعد أن شاركت معه في مسلسل “ولي العهد” لكنها نفت هذه الأخبار أيضاً وطالبت وسائل الإعلام بالتحري عن الأخبار قبل رصدها ونشرها أمام الناس.

مي سليم تروّج لمسلسلها الجديد “السجل الاسود”

من ناحية أخرى، شوقت الفنانة مي سليم جمهورها لمسللسها الجديد “السجل الأسود” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت مي سليم برفقة الفنان خالد سليم وعلقت قائلة : مسلسل السجل الاسود رمضان ٢٠٢٣، اخراج الاستاذ جميل جميل المغازي

وطرحت الفنانة مي سليم أغنية جديدة تحمل اسم “إحنا كبنات”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وأغنية “إحنا كبنات” كلمات الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.

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