شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب ووالدها الموسيقار رضا رجب يصلان مسجد الحامدية الشاذلية لتقى عزاء عمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت المطربة غادة رجب ووالدها الموسيقار رضا رجب، إلى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، من أجل تلقى العزاء في عمها الراحل الذى توفى أول أمس الاثنين، حسبما أعلنت الفنانة نادية مصطفى "عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية".

وكتبت نادية مصطفى على صفحتها بموقع فيس بوك:" انتقل إلى رحمة الله تعالى شقيق الدكتور رضا رجب"، وأضافت "البقاء لله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر حبايبه، خالص عزائي لـ د. رضا رجب، وللفنانة غادة رجب، والفنانة نيفين رجب، وأولاده وكل أحبابه".

يذكر أنه عادت الفنانة غادة رجب للظهور الإعلامى، بعد فترة غياب طويلة دامت لأكثر من عام، منذ إنجابها ابنتها الأولى ليلى، وتحدثت فى لقاء تليفزوني عن الأمومة وزيادة وزنها خلال الفترة الحالية، قائلة:"الأمومة مسئولية كبيرة جدا بس ما قبل الزواج والأمومة كان بيتقال عليا تخنت وقتها لكن أنا فعلا حاليا تخنت طبعا بسبب الحمل والولادة".

وعن نيتها لعمل رجيم قالت غادة رجب: "أنا مسخرة حياتى لابنتى ليلى معنديش وقت أروح جيم أو نادى، هي أولى بالوقت والصحة والمجهود ده هي أولى بكل ده، وأكيد نفسى أخس بس لما ييجى وقت الخسسان، واللى بيحبنى هيسمعنى ويشوفنى على أي وضع واللى مش مبسوط يقلب القناة".

وكانت المطربة غادة رجب، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "في حياتنا" والتي أهدتها إلى نجوم الفن الراحلين، قائلة لـ"الخليج 365": "أردت أن أقدم لفنانينا الراحلين هدية محبة وتقدير، وأن أؤكد لهم أن رسالتهم الفنية وصلت على أكمل وجه، وهذا ما يظهر بوضوح في مدى الحزن الذي يصيب الجميع حينما يرحل فنانونا الكبار وكأنهم أفراد في عائلة كل مصري وكل عربي".