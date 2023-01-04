شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يقدم شخصية "الحلاج" على المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان أحمد عبد العزيز شخصية الحلاج فى مسرحية كتبها عبد الرحيم كمال على المسرح القومى، واختار لها اسم "صاحب الوردة" والعمل إخراج أحمد شوقى، وتقدم المسرحية الرؤية الجديدة لقصة الحلاج بشكل عصرى، حيث يفترض عودة الحلاج لعصرنا الحالى، فالعمل تمجيد لفكرة الحب وتحسيد لشخصية الحلاج لو ظهر فى عصرنا الحالى.

الحلاج لمن لا يعرفه شاعر ومتصوف من أصل فارسى، نال شهرةً واسعةً وأتباعًا كُثر بوصفه معلمًا قبل أن يتورط بالدخول فى معترك السياسة فى البلاط العباسى، فأُعدم بعد التضييق عليه بتهمٍ دينيةٍ وسياسية.

وتزوج الحلاج من ابنة أبى يعقوب الأقطع البصرى الذى كان بدوره من تلامذة المتصوف ذائع الصيت الجنيد البغدادي وأحد أفراد عائلة من الكتاب الإيرانيين من الأحواز، وقد كان هذا هو الزواج الوحيد للحلاج ورزق فيه أربعة أبناء وابنةً واحدة، أما من حيث ديانة الحلاج ومعتقداته وطائفته الأصلية فقد ولد لعائلة مسلمة.

خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح خلال عام 2023 التي أعلنها المخرج خالد جلال خلال مؤتمر صحفي ترفع شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد"، ويعد هذا المؤتمر بمثابة انطلاقة جديدة للمسرح المصرى مع بداية عام جديد، والخطة القادمة ستحمل العديد من المبادرات الجديدة التى ستنعكس إيجابًا على المسرح المصرى، مع تنوع فى العناصر المشاركة فى صناعة المنتج المسرحى، الذى تشارك فيه أجيال مختلفة.

تضمن المؤتمر عرضًا لخطة كل فرقة مسرحية، وتقديماً للمشاركين في هذه العروض، بحضور صناع الأعمال المسرحية الذين تحدثوا عن العروض التي يشاركون فيها.