شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ فادى نجل حسن الرداد ودنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن الرداد عن أول صورة لنجله فادي، حيث نشر صورة كف الطفل وكتب أنه ولد في نفس يوم مولده وأنه أطلق عليه اسم فادي.

وكانت رزقت النجمة إيمى سميرغانم بطفلها الأول من زوجها النجم حسن الرداد، وهو نفس يوم عيد ميلاد زوجها 2 يناير، وخلال فترة الحمل نشرت إيمى أكثر من صورة لها عبر حسابها على انستجرام، أظهرت شكل حملها وكانت تعتمد إيمى على إخفاء بروز البطن وشكلها من خلال ارتداء الملابس الواسعة والفضفاضة.

وكان انهالت المباركات والتهانى على النجمة إيمى سمير غانم عقب ولادة طفلها الأول من زوجها النجم حسن الرداد.

وهنأت إيمي سمير غانم، الاثنين الماضي زوجها الفنان حسن الرداد بعيد ميلاده الذى يوافق الاثنين 2 يناير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب إيمى سمير غانم: كل سنة وأنت طيب يا أحلى وأجمل حسن، مهما كتبت عنك مش هقدر الاقي كلام يوصف حبي ليك ربنا يحفظك وينجحك وتعمل كل اللي نفسك فيه".