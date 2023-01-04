شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير مسلسل "أم البنات" فى التجمع الخامس بحضور أبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور أبطال مسلسل "أم البنات" مشاهد العمل فى أحد مقاهى التجمع الخامس، وهو العمل المكون من 30 حلقة ومن المقرر عرضه آواخر شهر يناير الجارى، وتجسد سهير رمزى خلال أحداث العمل، شخصية سيدة تدعى "ليل" أرملة تعول بناتها في حارة شعبية ومصدر دخلها الوحيد هو مطعم صغير داخل هذه الحارة.

مسلسل "أم البنات" بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، اكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام، وتأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

قصة مسلسل أم البنات

تدور قصة المسلسل حول "ليل" وهى أم لخمس بنات تعيش على تربيتهن بمستوى اجتماعي ضئيل، لنرى حال المراهقين والشباب هذه الايام وتأثير التكنولوجيا عليهم وحب الشهرة السريع وانعكاسه على بناتها وما يترتب عليه من احداث تورط الام في قضية مقتل احد رجال الاعمال، فهل تنجح البنات الخمس في ايجاد براءة أمهن؟

وتستكمل سهيررمزى خطة عودتها إلى التمثيل مرة أخرى بعد غياب سنوات، حيث قدمت العام الماضى، مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وإخراج عمرو عابدين.

وغابت سهير رمزى عن المشاركة في أعمال فنية منذ شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته فاروق الفيشاوى، عزت العلايلى، بوسى، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، أحمد وفيق، ميسون أبو أسعد، ريم هلال، فاطمة الكاشف، كلوديا، حسناء سيف الدين، هدى الادريسى، مفيد عاشور وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد صقر.