فنانة مصرية تستغيث من معجب يتتبعها ويطاردها في كل مكان .. والجمهور: “ده مريض لازم تبلغي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 05:51 مساءً - كشفت الفنانة رحمة حسن عن تعرضها لمضايقات من جانب أحد المعجبين لها، والذي يتتبع الأماكن التي تذهب إليها ويطاردها بها منذ أكثر من سنتين ويقوم بإرسال رسائل لأصدقائها للسؤال عنها .

نشرت رحمة حسن صورة عبر حسابها على موقع “انستجرام” تتضمن رسالة من الرسائل التي يرسلها لها هذا الشخص ويطلب منها التواصل معه ومقابلته، كما تحدث عن شعوره بالغيرة ناحيتها من الصور التي تلتقطها برفقة رجال في مناسبات مختلفة .

وكتبت رحمة في تعليقها على الصورة: “الشخص ده من سنتين وهو بيبعت رسايل غريبة وبيعمل حاجات غريبة وبيضايق كل صحباتي البنات لو نزل صورة أو حاجه معاهم” .

تابعت: “وحتي الناس اللي بشتغل معاهم أو أصحابي في العادي بيدخل يدور علي الأكونتات بتاعتهم ويبعتلهم أغاني وحاجات غريبة ويسأل عني أنا فين وبروح فين وكل اصحابي مش واحد بس” .

أضافت رحمة حسن: “عمل كده مع أكتر من حد .. متتبع الأماكن اللي بروح فيها ومش عارفة بيعرف منين .. أنا بقالي سنتين علي الحال ده آخرها المكان اللي كنت مفروض اروحه بكرة علشان شغل” .

ولاقي المنشور تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذي نصحوها في تعليقاتهم بضرورة تقديم بلاغ في مباحث الإنترنت ضد هذا الشخص خوفا من أن يتعرض لها أو يؤذيها، خاصة بعد نشرها لهذا المنشور .