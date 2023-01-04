مجددًا.. مصطفى شعبان “يطرد” هذه النجمة من مسلسله القادم في رمضان 2023!! لن تصدّقوا من هي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 05:51 مساءً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء تزعم نشوب خلاف كبير بين النجم مصطفى شعبان والفنانة ياسمين رئيس في كواليس مسلسل “بابا المجال” المقرر عرضه في شهر رمضان 2023.

وزعمت أيضًا هذه الأنباء أن الفنان مصطفي شعبان أصر علي إستبدال الفنانة ياسمين رئيس لتحل محلها الفنانة نسرين أمين بسبب أن الأولي سافرت لتحتفل برأس السنة دون علم الشركة المنتجة للمسلسل.

مصطفى شعبان وياسمين رئيس – من مسلسل ملوك الجدعنة رمضان 2021

الشركة المنتجة للمسلسل تكشف حقيقة الأمر

وكشفت الشركة المنتجة لمسلسل بابا المجال عن حقيقة ما تردد في الساعات الماضية عن خلاف مصطفي شعبان وياسمين رئيس.

وأوضحت الشركة في بيان لها:” أن نسرين أمين وقعت بالفعل على بطولة المسلسل بعدما أخلت ياسمين رئيس ببنود العقد وسافرت خارج البلاد أثناء التصوير دون إخطار شركة الإنتاج وذلك تسبب في خسائر مالية.

وتابعت الشركة في بيانها:” أن مصطفي شعبان لا دخل له نهائيًا بما حدث، والقرار جاء من الشركة المنتجة والمخرج معاً.

واتخذت الشركة المنتجة، كل الإجراءات القانونية ضد ياسمين رئيس برفع شكوي في نقابة المهن التمثيلية.

مسلسل بابا المجال

والجدير بالذكر أن مسلسل بابا المجال بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، سهر الصايغ، جومانا مراد مع النجمه الكبيرة سوسن بدر، و النجم الكبير رياض الخولي، نسرين أمين، محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء ابراهيم، عارفة عبدالرسول، فرح يوسف، أحمد كشك، هبة حسن، أسماء سليمان والطفلة كارما موسى، وآخرين

وهو من إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني وتدور أحداثه في إطار دراما شعبية اجتماعية.

ويجسد مصطفى شعبان خلال أحداث المسلسل شخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ صغيراً في هذا المجال، ومع تطور الأحداث يصبح أكبر تاجر في السوق.

ويعد مسلسل بابا المجال ليس أول عمل يجمع بين أحمد خالد موسى ومصطفى شعبان، بل جمعهم مسلسل ملوك الجدعنة في رمضان 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان من بطولة عمرو سعد، الراحلة دلال عبد العزيز، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، وغيرهم من الفنانين، والعمل كان من تأليف عبير سليمان.

نسرين أمين في بابا المجال

وفي اتصال هاتفي مع برنامج ET بالعربي، قالت نسرين أمين، إنها سعيدة جداً بمشاركتها خلال شهر رمضان في مسلسل بابا المجال بشخصية الجميلة، وبينت أنه التعاون الأول الذي يجمعها مع مصطفى شعبان.

وأضافت نسرين أمين في تصريحاتها أنها أنها تشارك أيضا في مسلسل تحت الوصاية بشخصية منى، لتصبح مشاركتها خلال الموسم القادم في عملين مختلفين عن بعضهما، كما أوضحت نسرين.

آخر أعمال مصطفى شعبان

وعلى جانب آخر، يعيش مصطفى شعبان حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، من بينهم مسلسل دايما عامر، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وضم العديد من الفنانين، أبرزهم لبلبة وعمرو عبد الجليل.

آخر أعمال ياسمين رئيس

هذا وتنتظر الفنانة ياسمين رئيس طرح أحدث أعمالها السينمائية “فيلم أنا لحبيبي“ والمقرر إطلاقه في شهر يناير الجاري

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة الفيلم كلًا من كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول شخصية ليلى التي تعيش قصتي حب.

وقد عرض مؤخرًا فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين رئيس في دور العرض العربية، وحضرت ياسمين العرض الخاص للفيلم في سينما بوليفارد بالمملكة العربية السعودية، ويشاركها في بطولته النجوم حمدي المرغني، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

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