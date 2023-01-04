ڤيلا ضخمة على قمة جبل!!.. شاهد فخامة وأناقة منزل نانسي عجرم.. لن تصدّق جماله من الداخل والخارج!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 05:51 مساءً - تُثير منازل الفنانين والنجوم من حيث التصميم والديكورات الداخلية والخارجية فضولاً للكثيرين من المعجبين. ولكلّ فنان أو فنانة ذوق في اختيار ديكورات المنازل. فالبعض يعشق الكلاسيكية والرقي والبعض الأخر يفضّل الطابع المودرن والعصري.

ومن بين النجمات اللاتي فضلن الديكور المودرن مع بعض اللمسات الكلاسيكية الفخمة هي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

منزل نانسي عجرم

“منزل الفنّانة نانسي عجرم الجديد، الذي يقع في مدينة “بلونة”، وهو عبارة عن فيللا كبيرة مطلّة على مدى واسع من الخضرة، وتتضمن حوض سباحة ضخم وألعاب في الحديقة لأطفالها. ويسيطر على دواخلها الفسيحة اللون الأبيض، ولا تغيب عنها صالة الرياضة وصالة السينما و”الساونا” وصالون تجميل.

تتسم ديكورات بيت نانسي عجرم عامة بطابع مودرن شديد العصرية والبساطة ليكاد ينتمي إلى طراز المنيمال أو مدرسة المنيماليزم في الديكور أي البساطة المفرطة في تصميم المكان سواء ديكور الغرف أو تصاميم الأثاث.

منزل نانسي عجرم من الخارج

يتسم منزل الفنانة نانسي عجرم من الخارج بالتصميم المعماري العصري وخطوط هندسية حديثة للمبنى ككل، ونرى في الحديثة مساحة من الخضرة تتوسطها جلستين واحدة للجلوس والإسترخاء والأخرى جلسة مغطاة من الأعلى ومجهزة لتكون مساحة مفتوحة على حديقة المنزل مخصصة للطعام.

منزل نانسي عجرم من الداخل

ثم ننتقل إلى داخل المنزل لتقابلنا غرفة الإستقبال المودرن المجهزة ببعض الكنبات المبطنة بالجلد وبعدها غرفة الطعام أو غرفة السفرة الكبيرة نسبياً والتي تمتاز بمنضدة طعام ومجموعة من الكراسي المعدنية هندسية التكوين بتصميم غاية في البساطة والحداثة.

أما غرفة المعيشة فلا تختلف بشكل كبير عن غرفة الإستقبال أو غرفة الطعام حيث يغلب عليها ذات الطابع المودرن المبسط في الديكور وهي في رأينا علامة نجاح تحسب لمصمم الديكور حيث تتسم غرف المنزل جميعها بطراز موحد مما يخلق هارمونية وتناغم بين اقسام المنزل وبعضها.

وفي غرفة الأطفال نجد بساطة أخرى في الشكل والتصميم ولكن بشكل لا يخلو من الحميمية والدفء.

أما المطبخ فهو تصميم شديد الحداثة على طراز مفتوح كالمطابخ الأمريكية مع بعض الأجزاء المعدنية التي تكسبه طابع عصري.

أحدث أعمال نانسي عجرم

وطرحت النجمة نانسى عجرم، منذ أيام، أغنيتها الجديدة “يا عيد”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

كذلك طرحت نانسي مؤخرا، أحدث أغانيها “على شانك” وتجاوز عدد مشاهديها 17 مليون مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور.

نانسي عجرم تتألق في الـ “تريو نايت”

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة نانسي عجرم قبل أيام في حفل غنائي ضخم بمناسبة رأس السنة تحت عنوان «تريو نايت»، جمع بين نحو 12 فنان على خشبة المسرح في ليلة واحدة ولأول مره، فقد قدموا أغنيات مشتركة.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو من اجواء حفل «تريو نايت»، وكان لافتا المقطع الذي ظهرت فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى جانب الفنان جورج سوف، حيث عمدت إلى طبع قبلة على خده، معبرة عن حبها له وسعادتها بالوقوف إلى جانبه.

وتألقت نانسي عجرم بإطلالة جذابة، خلال حضورها حفل «تريو نايت» بالمملكة العربية السعودية، حيث ظهرت نانسي بفستان أحمر أنيق أبرز جمالها، وبخصلات شعر ذهبية منسدلة على كتفيها، واختارت ميكب بسيط يناسب اطلالتها، حيث اعتمدت الفنانة على إظهار جمالها الطبيعي وجاءت ببعض الإكسسوارات الرقيقة التي أضافت لمسة جمالية على مظهرها المتميز.

نبذة عن نانسي عجرم

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية “أخاصمك آه” عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج “نجوم المستقبل” وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان “محتجالك”، ومن ثم “شيل عيونك عنى” عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث “يا سلام” عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية “أخاصمك آه” وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

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