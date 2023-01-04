محمد محمود عبد العزيز: “أنا ومراتي مش قادرين نتحرك”

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 05:51 مساءً - كشف المنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز عن تعرضه لوعكة صحية وزوجته إثر إصابتهما بنزلة برد شديدة أثناء تواجدهما في فرنسا، مطالبا الجمهور بالدعاء .

نشر محمد محمود عبد العزيز صورة للأدوية التي يحصل عليها للعلاج من نزلة برد عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري .

وكتب في تعليقه عليها: “أنا ومراتي مش قادرين نتحرك من السرير .. دور برد وحش أوي منتشر في فرنسا كلها .. اللهم انت الشافي المعافي .. دعوات حضراتكم” .

وفي سياق آخر كان قد أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز عن استقباله لمولودته الأولى من زوجته سافانا سافي، وذلك في نفس يوم وفاة والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا بتاريخ 12 نوفمبر 2016 .

نشر محمد محمود عبد العزيز صورة كشف بها عن اسم مولودته وهو “تمارا” وموثقا تاريخ ميلادها 12/11، وكتب في تعليقه عليها: “ماشاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .. أبويا كان دايماً بينادينى ويقولى بابا” .

تابع: “وكان ساعات بيقدمنى لأصحابه ويقول (احب اعرفكم بمحمد أبويا الصغير) .. أنا بقى النهاردة بقيت أب بجد وحضرتك بقيت جد وسبحان الله بنتى وصلت فى فجر يوم ١٢-١١-٢٠٢٢ .. اللهم لك الحمد والشكر” .