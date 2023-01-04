شكرا لقرائتكم خبر عن بيولي يعلق على فوز ميلان أمام نظيره ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإيطالي إستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان، عن أهمية فوز فريقه اليوم أمام ساليرنتيانا،فى المباراة التى أنتهت منذ قليل بتفوق الروسونيري بنتيجة 1/2، مشيرًا إلى أنه سعيد بأداء لاعبيه فى مواجهة الليلة، على الرغم من الفوز الصعب وعدم إستغلال الفرص.

وأضاف بيولي أن الأفضل فى هذه المرحلة هى حصد الثلاث نقاط وإستمرار الإنتصارات، لا سيما أن فريقه لم يخض أي لقاءات رسمية منذ وقت طويل، الشئ الذي يجعل من إنطلاقة الفريق الإيطالي عقب العودة شيئًا مميزًا فى صراع الصدارة، مشددًا على صعوبة كافة المباريات.



بيولي: الفوز على ساليرنيتانا يمنحنا الثقة

وأكد بيولي أن فوز ميلان على نظيره ساليرنتيانا جاء بصعوبة شديدة، فبعد أن تقدم فريق بثنائية ونجح فى قراءة المساحات، تأزمت عليه المباراة مرة أخري فى الدقائق الأخيرة، بعد عودة ساليرنيتانا بهدف تقليص الفارق، ولكن أشاد بروح لاعبيه وأهمية هذه المباراة فى منح اللاعبين دفعة قوية قبل مواجهة روما.

وبهذا الفوز رفع نادي ميلان رصيده من النقاط إلى النقطة 36 فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما احتل ساليرنيتانا المركز ال 13 برصيد 17نقطة فقط.



موعد مباراة ميلان وروما القادمة

ومن المقرر أن يواجه نادي ميلان نظيره روما يوم الأحد القادم، فى الجولة ال17 من منافسلت الدوري الإيطالي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 9:45مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.