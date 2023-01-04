شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح عن مشاركته في "شلبي": كنت بروح التصوير كل يوم مبسوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الشاب حاتم صلاح عن سعادته البالغة بالمشاركة في فيلم "شلبي" الذي بدأ اليوم عرضه في السينمات المختلفة، ونشر صورة لاسمه على تتر الفيلم عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليها: "الحمد لله من غير حول منى ولا قوة النهاردة أول مشاركة حقيقية ليا فى فيلم سينما".

ووجه الشكر إلى المخرج بيتر ميمي وصناع العمل، متابعا: "بشكر دكتور بيتر على الفرصة العظيمة دى وكريم روبى واستاذ بيومى وكل صناع هذا العمل اللى كانوا بيخلونى اروح التصوير كل يوم وأنا مبسوط.. وبشكر استاذ احمد مكى واستاذ احمد الجندى انهم قدمونى بشكل حقيقى للناس فى مسلسل الكبير واستاذ احمد امين واستاذ علاء اسماعيل من خلال تجربه امين وشركاه وبشكر فرقتى فرقة ١٩٨٠ وانت طالع وكاست مسرح الجامعه فريق تمثيل كليه تجاره عين شمس".

وأضاف: "واخيرا بشكر جمهور ١٩٨٠ وانت طالع اللى شجعنا بكلامه الحلو و نجحنا فى المسرح وادانا متنفس اننا نقدر نكمل فى الشغلانه الصعبه دى.. اتمنى من كل قلبى انى الفيلم يعجبكوا ونكون عند حسن ظنكوا.. اللى يقدر يدخله هابقى مبسوط جدا لو عرفت رايكوا".

قصة وأبطال فيلم شلبي

تدور أحداث فيلم شلبي في إطار كوميدي اجتماعي حول الشاب "صابر" الذي يعمل في إحدى بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض صابر أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها "شلبي" ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.

يقوم ببطولة فيلم "شلبي" بجانب كريم محمود عبد العزيز كل من: روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.