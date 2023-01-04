شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يكشف تطورات حالة زوجته الصحية بعد جراحة إزالة الورم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب الشعبي سمسم شهاب تطورات الحالة الصحية لزوجته بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث، مشيرًا إلى أنها خرجت من المستشفى وعادت إلى منزلها.

وكتب سمسم شهاب عبر حسابه على "الفيسبوك": "الحمدلله والشكرلله لقد خرجت زوجتى من غرفة العمليات أول أمس وعادت أمس لبيتها بفضل الله ولكنها ستظل تحت الملاحظة الطبية لمدة شهر ونصف".

وتابع: "ألف الف الف شكر لكل من ساندنى بالدعاء لكل من اتصل بي واهتم بالسؤال، والف شكر لكل من لم يسأل ولا يهتم لأنه أكد لى انى لست فى حساباته وهذا يجعلني أكثر سعادة لأنى لست فى حسابات من هم لا يستحقون أن أكون لهم أخ أو صديق، الحمدلله على نعمة حب الناس ومن هم انهم المحترمون فقط، الحمدلله وشكرا للجميع".



سمسم شهاب

وعبر عن حبه الشديد لزوجته قائلًا: "زوجتى لقد عادت الروح للبيت، زوجتى لقد عاد الحنان وعاد الأمان، زوجتى لقد أضأتى بيتك من جديد ولكن بنور أعلى وأقوى لأنك تعودى بعد صراع لا يخوضه الا الأقوياء الطيبين فالله يختار عباده المقربون ويبتليهم ليطهرهم أكثر وأكثر ويقربهم اليه أكثر وأكثر، الحمدلله الحمدلله الحمدلله".

وكان سمسم شهاب كشف عن خضوع زوجته لعملية جراحية، وكتب عبر "الفيسبوك": "إخوتى وأصدقائي وجيرانى وزملائى، وجمهورى الكريم، زوجتى وشريكة العمر وحبيبة القلب، سيتم عمل عملية لها بإستصال الورم الخبيث، هي بحاجة لدعوات حضراتكم، ارجوكم الدعاء لها بأن تتم العملية على خير وتقوم لنا ولبيتها وأولادها بسلامة الله، أرجوكم الدعاء، اللهم إشفى كل مريض يارب العالمين".