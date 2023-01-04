شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتى عادل إبراهيم يطرح أول أغانيه فى 2023 بعنوان "دلعناك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان الإماراتى عادل إبراهيم على إطلاق أغنيته الجديدة مع بدء العام الميلادى 2023 بعنوان "دلعناك" من كلمات عبد الله سباع، وألحان عبد الله إبراهيم، توزيع عادل إبراهيم.

وتقول كلمات أغنية دلعناك

بديتك على الناس.. وخليتك وسط عيني

حبيتك بلا قياس.. وظنيتك تحس فيني

حسبتك لولو والماس.. وعقدٍ شلته فديني

حسافه خاب لحساس.. حسافه ضاعت سنيني

حسافه يوم كبرناك.. رفعنا ف السما قدرك

دللناك ودلعناك.. وصار القلب لك وحدك

ترانا للأسف عفناك.. وعفنا سلمك وحربك

عديمٍ للوفا شفناك.. وطبع الغدر من طبعك

وكشف "إبراهيم" أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغانى خلال عام 2023، وأنه سيقوم خلال أسبوعين بطرح أغنية جديدة انتهى منها مؤخرا.

أعمال عادل إبراهيم

قدم الفنان الإماراتي عادل إبراهيم خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الأغانى منها أغنية "آه يا لندن" التى حصدت ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب"، بالإضافة إلى أغنية "ليه أعتذر" من كلمات سمو الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وكانت آخر أعمال عادل إبراهيم أغنية "رمز العروبة" التي قام بطرحها الشهر الماضي عبر "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات: سلطان الشامسي، ألحان: عبدالله إبراهيم، توزيع، مكس وماستر: معين راهبر.