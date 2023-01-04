شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يروج لفيلمه الجديد" أخى فوق الشجرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يروج النجم رامز جلال هذه الأيام لفيلمه الجديد " أخى فوق الشجرة " بكثافة كبيرة وخاصة ان موعد بدء عرضه بالسينمات بدء فى العد التنازالى وسيعرض في إجازة منتصف العام الدراسية.

وشارك جلال عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، صورا جديدة لبوسترات الفيلم، قائلا: "فيلم أخى فوق الشجرة فى إجازة نصف العام وربنا يتممها على خير ويكملها بالستر



البوستر التشويقى للفيلم البوستر التشويقى للفيلم



بوست رامز على الفيس بوست رامز على الفيس

كما نشر الفنان رامز جلال منذ أيام تريلر فيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون موعد عرضه بالسينمات فى إجازة نصف العام وعلق رامز على التريلر قائلا: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تريلر فيلم أخي فوق الشجرة وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

ويدخل رامز المنافسة وهو واحد من أبرز نجوم الكوميديا في السينما، حيث تدور قصة فيلمه في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته ليقلبها رأسًا على عقب، ولكن يجسد رامز شخصيتين في الفيلم، الشخصية الأولى هي الرئيسية في الأحداث، أما الثانية توأمه "بهاء" وهو شخص متين يعانى من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، وبسبب معاناته في مرض السمنة، جعل الجمهور يتساءل هل تشبه شخصية "بهاء" نفس شخصية أحمد حلمى في فيلم "إكس لارج" والذى قدمها عام 2011، ربما المواقف والقصة مختلفة وهو ما ستوضحه قصة الفيلم .

وتنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم، وهو نفس الشبه في فيلم "إكس لارج"، حيث نشأت قصة حب بين حلمى ودنيا سمير غانم في آخر الأحداث.فيلم "أخى فوق الشجرة" من بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، بيومي فؤاد ، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم