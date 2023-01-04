شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يقضي أجازة برفقة حبيبته الجديدة تحت أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت عدسات الباباراتزي صور للنجم العالمي براد بيت (59) عاما وهو يقرأ كتابا ويستمتع بوقته بقرب المسبح برفقة حبيبته انيس دي رامون (30) عاما التي كانت تجلس بجانبه.



براد بيت اثناء اجازته



براد بيت برفقة حبيبته



براد بيت وحبيبته الجديدة



براد بيت يستمتع بالشمس برفقة حبيبته

وبعد العديد من الشائعات عن وجود علاقة بينهما والمناسبات التي جمعت الثنائي سويا، أكدت هذه الصور وجود علاقة عاطفية بينهما لاسيما أنهما قررا قضاء عطلة رأس السنة برحلة رومانسية لهما فقط في كابو بالمكسيك.

ظهر النجم العالمي براد بيت برفقة طليقة النجم الأمريكى بول ويسلي، البرازيلية إينيس دى رامون، ذات الـ 29 عاما، إذ شوهدا وهما يخرجان من السيارة متوجهان إلى مكان الاحتفال بعيد ميلاد بيت الـ59، الذى صادف يوم 18 ديسمبر.

براد بيت برفقة حبيبته الجديدة

براد بيت برفقة البرازيلية إينيس دي رامون

وانتشرت مؤخرا شائعات كثيرة تفيد وجود علاقة حب بين براد وإينيس، وذلك بعد ظهورهما معا لأول مرة في نوفمبر الماضي، حيث شوهدا وهما يرقصان معا في حفل بلوس انجلوس، وقال مصدر مقرب من براد وقتها إنهما يحبان قضاء الوقت معا، لكن لا تجمعهما علاقة رسمية، حسب ما نشر موقع الديلي ميل.

وبدا الحائز على جائزة الأوسكار راقيا في قميص رمادي اللون ، بنطلون متناسق وأحذية بيضاء بينما كان يخرج من السيارة مع حبيبته التي بدت أنيقة في معطف شيرلنج بني داكن.

إينيس، التي شوهدت تقترب من براد في حفل بونو الشهر الماضي في صور صففت شعرها في الأمواج ناعمة وارتدت مجوهرات متلألئة وهي تعانق براد قبل أن يضحك الزوجان بصوت عالٍ، وبدا براد مرتاحًا مع إينيس حيث تبادل الثنائي مزحة قبل أن شوهد براد يحمل مجموعة مختارة من الهدايا.

براد بيت وإينيس دي رامون

براد بيت يتبادل الضحكات مع حبيبته الجديدة

وعلي جانب آخر، يشار إلى أن النجمة أنجلينا جولى، واصلت انتقادها لزوجها المنفصلة عنه براد بيت وسط معركة الطلاق المستمرة، مع استمرار التركيز على ملكية مصنع شاتو ميرافال للنبيذ، حيث اتهم الأب لستة أطفال 58 عامًا، جولى 47 عامًا، ببيع نصيبها من المصنع بقصد "إلحاق الأذى" عمدًا بالدخول فى عملية البيع مع "شخص غريب" تمامًا، وبالتالى انتهاك اتفاقهما.

ووفقًا لموقع RadarOnline.com، الذى حصل على وثائق المحكمة، انتقدت أنجلينا مزاعم براد بأنها "تافهة وخبيثة وجزء من نمط إشكالي" حيث قدم فريقها القانونى تحديثًا للمعركة القانونية هذا الأسبوع، ووحسب ما نشر موقع الديلى ميل ادعى بيت أنهما اتفقا على عدم بيع حصتهما فى المصنع دون الموافقة عليه مع بعضهما البعض لأنهما كانا مالكين.

وأضافت الوثائق، إن مزاعم بيت بأن لديه وجولى عقدًا سريًا وغير مكتوب وغير معلن لحق الموافقة على بيع مصالحهما فى المصنع يتعارض بشكل مباشر مع السجل المكتوب، وكانت شركة Paramount Pictures قد طرحت التريلر الرسمى لـ فيلم الممثل العالمى براد بيت الجديد Babylon، العمل الذى سيصل دور العرض حول العالم بداية من يوم 25 ديسمبر الجارى، وكشف الفيديو عن مجموعة جديدة من اللقطات التشويقية للعمل.