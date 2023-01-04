شكرا لقرائتكم خبر عن دور السينما تستقبل اليوم 3 أفلام جديدة أبرزها "شلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض المصرية 3 أفلام جديدة بين مصرية وأجنبية، لعرضها ضمن موسم رأس السنة الجديدة، على رأسها فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبى، بعد عرضه فى السينمات العربية خلال الأيام القليلة الماضية.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى حول الشاب "صابر" الذى يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبد العزيز وهو يعمل فى إحدى بيوت الرعب فى الملاهي، ويخوض صابر أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها "شلبي" ويبدأ فى التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبى خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.

الفيلم بطولة كريم محمود عبد العزيز (صابر)، روبى (سعدية)، بيومى فؤاد (مستر فؤاد)، حاتم صلاح (شريف جزرة)، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

يذكر أن كريم محمود عبدالعزيز قدم فى شهر يناير العام الماضى فيلم "من أجل زيكو" الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتخطى الـ 28 مليون جنيه، وشاركه فى بطولته منة شلبي، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.



megan

ثانى تلك الأفلام Megan الذى يدور حول قصة فتاة تدعى جيما تصبح مسؤولة عن ابنة شقيقتها بعد وفاتها وتحاول دائماً بأن تسعى لدعمها ومساعدتها فى المدرسة ضد أى شخص يفكّر بإيذائها، وبهدف حمايتها تقدّم جيما هدية لابنة شقيقتها الطفلة كادى عبارة عن دمية آلية لتكون صديقة لها وتحميها من الأذى، إلا أن هذه الدمية تلجأ للعنف والقتل فى سبيل حماية الطفلة الصغيرة، لتتحول من دمية بريئة جميلة إلى آلة شريرة تسبب الرعب لكل من حولها، لتنقلب هذه الدمية التى كان من المفترض أن تساعد كادى إلى وحش شرير مرعب.

الفيلم من بطولة النجوم: "أليسون ويليامز، وجينا ديفيس والتى تؤدى صوت الدمية ميغان، بالإضافة إلى الطفلة فييوليت ماكغروا التى تجسد دور الطفلة كادية ابنه شقيقة جيما.



Operation Fortune Ruse de guerre

وثالث تلك الأفلام Operation Fortune Ruse de guerre وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والأكشن، حيث يسرد قصة حول فريق من الاستخبارات البريطانية بقيادة العميل السرى أورسون، الذين يعينون مجموعة من أشهر الممثلين بهوليوود بغرض مساعدتهم فى تنفيذ مهمة سرية، بعد ما يظهر سلاح جديد ذو تكنولوجيا حديثة بالعالم .

والفيلم بطولة؛ أوبري بلازا، كاري إلويز، جوش هارتنت، هيو جرانت، إيدي مارسون، يوجينيا كوزمينا، لورد فابيرس.