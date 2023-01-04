فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 03:54 مساءً - كشف مصدر مقرب من الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد أنهما قد رزقا بمولودهما الأول منذ يومين، حيث وضعت ايمي المولود باحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وسط حالة من التكتم الشديد، فلم يحضر الولادة سوي حسن الرداد وشقيقتها دنيا وشقيقته نيبال.

واضاف المصدر أن ايمي وحسن يحاولان ابعاد يحاتهما الخاصة عن الاضواء مثلما تفعل الفنانة دنيا سمير غانم.

اسم أول مولود للثنائي

وظهر الفنان حسن الرداد مؤخرًا في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مصطفى الاغا في برنامج صدي الملاعب، وكشف عن اسم أبنائه في المستقبل.

وأكد “الرداد” انه اذا رزق بابن سيطلق عليه اسم شقيقه الراحل “فادي” الذي رحل في عمر صغير أما إذا كانت بنت فستكون “فادية” على اسم والدته الراحلة.

كما أكد الرداد أن علاقته بزوجته مليئة بالمواقف المرحة المميزة، وكشف أنه لا يوجد علاقة زوجية خالية من الخلافات لكن في حالته مع ايمي مليئة بالخلافات الطفولية البسيطة.

الجدير بالذكر أن إيمي وحسن الرداد رزقا بطفلهما الأول بعد ما يقرب من 7 سنوات من الزواج، وواجه الثنائي خلال هذه الفترة العديد من الشائعات حول انفصالهما وانجابهما لطفلة تدعى كنزي يخفوها عن الإعلام والسوشيال ميديا.

دنيا سمير غانم تتهرب من تأكيد خبر الحمل

وردت الفنانة دنيا سمير غانم خلال لقائها في برنامج et بالعربي عن حقيقة حمل شقيقتها إيمي سمير غانم وذلك انتشار شائعات مؤخرا عن حمل إيمي.

وتحدثت دنيا خلال اللقاء عن نشاطها الفني، وحينما وجه إليها سؤال عن حمل شقيقتها إيمي، ردت دنيا قائلة “خلينا نتكلم في الشغل بس”.

صورة تسببت في انتشار أنباء الحمل

وخلال الفترة الماضية، انتشرت الكثير من الأخبار حول حمل الفنانة إيمي سمير غانم بعد أن شك المتابعون بذلك في أحدث ظهور لها من العرض الخاص بفيلم زوجها الفنان حسن الرداد، لا سيما مع حرصها في صورها الأخيرة على ارتداء ملابس واسعة وتخبئة بطنها تارة باستخدام إحدى الحقائب وتارة باستخدام تيشيرت يحمل صورة الملصق الرسمي لفيلم “تحت تهديد السلاح”.

وعلّق بعض المتابعين على صورة إيمي سمير غانم، قائلين: “حامل.. باين معالم على الحمل على وجهها”، وغيرها من التعليقات المثيرة للجدل.

مصدر مقرب يؤكد حمل إيمي سمير غانم

وخلال الفترة السابقة، كشف مصدر مقرب من الفنانة ايمي سمير غانم انها تنتظر حدثاً سعيدا خلال الاشهر القليلة المقبلة، حيث انها حامل في الشهر الخامس واضاف المصدر أن ايمي اخبرت المقربين منها فقط بهذا الخبر السعيد، وفضلت ألا تعلن عنه للجمهور واوضح المصدر أن ايمي استغلت فترة توقفها الفني، في تحقيق حلم الامومة الذي كان مؤجلا بالنسبة لها منذ اربعة سنوات.

وكشف المصدر ان إيمي حاولت في كل اللقطات اخفاء بطنها اثناء حضورها العرض الخاص لفيلم ” تحت تهديد السلاح” الذي اقيم في دبي، حيث كانت دائما تمسك حقيبتها الخاصة بطريقة خاصة، حتي تخفي بها حملها.

الجمهور يُطالب إيمي سمير غانم بالعودة للتمثيل

طالب الجمهور، الفنانة إيمي سمير غانم، بالعودة للتمثيل من جديد بعد فترة غياب عن المشاركات الفنية بعد وفاة والديها النجم الكبير الراحل سمير غانم والنجمة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز.

جاء ذلك عقب نشر “إيمي” بوستر مسرحية “آنستونا” التي تخوض شقيقتها “دنيا” بطولتها، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت: “ربنا يوفقك وينجحك يا حبيبتي”.

وتفاعل الجمهور مع رسالة “إيمي” لشقيقتها “دنيا” على السوشيال ميديا، إذ طالبوها بالعودة للظهور والمشاركة في أعمال فنية جديدة، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: “إيمي من وقت ما بعدتي عن الشغل واحنا مش لاقيين أي حاجة حلوة دمها خفيف نتفرج عليها”، “عقبالك يا إيمي، وحشتينا أوي ووحشتنا خفة دمك وتلقائيتك وعفويتك”، “طب وانتي إمتى هترجعي بقى؟”، “عقبال رجوعك انتي كمان يا إيمي”، “إمتى هترجعي للفن يا فنانة”، “عقبال ما تطلي علينا يا إيمي والله وحشتينا”، “يا إيمي انتي وحشتينا”، “وحشتينا أوي يا إيمي”، “ارجعي يا إيمي”.

وتُعد مسرحية “آنستونا”، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها عدد من الفنانين، ومن إخراج خالد جلال.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

كانت آخر مشاركات إيمي سمير غانم الفنية، المسلسل الإذاعي “اتنين في واحد” الذي أذيع عام 2021، وشارك في بطولته محمد دياب، وأشرف زكي، وهو مسلسل إذاعي كوميدي حيث تعمل سناء مدرسة في إحدى المدارس الخاصة وتتصف باﻻحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ يجعلها بالليل شديدة اﻻحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.

كما خاضت قبله، بطولة مسلسل “سوبر ميرو” الذي عُرض عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم وإنعام سالوسة وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وملك قورة، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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