ممثلة مصرية شابة تكشف عن رغبتها في الارتباط: “مفيش حد بيتقدملي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 03:54 مساءً - كشفت الممثلة الشابة فرح الزاهد عن حالتها العاطفية مؤكدة على أنها غير مرتبطة في الحالي، ولكنها تتمنى حدوث ذلك .

قالت فرح الزاهد في لقائها مع برنامج “The Insider بالعربي” على هامش تواجدها في حفل توزيع جوائز الأفضل بمهرجان وشوشة: “ياريت، هو مفيش حاجة، هو نصيب بس مفيش حاجة قريب” .

تابعت: “أنا طموحي قليل جدا، أنا بحب أي حد .. أنا بهزر والله مش لاقية حاجة وهو مفيش حد بيتقدملي” .

وكانت فرح الزاهد قد حصدت جائزة أفضل وجه سينمائي في عام 2022 باختيار الجمهور، وذلك في “مهرجان الأفضل” الذي أقيم خلال الفترة الماضية بمركز المنارة للمؤتمرات .

يذكر أن الممثلة فرح الزاهد شاركت في الموسم الرمضاني 2022 واشتهرت بدورها في مسلسل “الطاووس” .. كما شاركت شقيقتها الفنانة هنا الزاهد في فيلم “بحبك”، والتي ظهرت به كضيفة شرف .