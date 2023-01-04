كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 03:54 مساءً - كشفت الممثلة الشابة فرح الزاهد عن حالتها العاطفية مؤكدة على أنها غير مرتبطة في الحالي، ولكنها تتمنى حدوث ذلك .
قالت فرح الزاهد في لقائها مع برنامج “The Insider بالعربي” على هامش تواجدها في حفل توزيع جوائز الأفضل بمهرجان وشوشة: “ياريت، هو مفيش حاجة، هو نصيب بس مفيش حاجة قريب” .
تابعت: “أنا طموحي قليل جدا، أنا بحب أي حد .. أنا بهزر والله مش لاقية حاجة وهو مفيش حد بيتقدملي” .
وكانت فرح الزاهد قد حصدت جائزة أفضل وجه سينمائي في عام 2022 باختيار الجمهور، وذلك في “مهرجان الأفضل” الذي أقيم خلال الفترة الماضية بمركز المنارة للمؤتمرات .
يذكر أن الممثلة فرح الزاهد شاركت في الموسم الرمضاني 2022 واشتهرت بدورها في مسلسل “الطاووس” .. كما شاركت شقيقتها الفنانة هنا الزاهد في فيلم “بحبك”، والتي ظهرت به كضيفة شرف .
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة مصرية شابة تكشف عن رغبتها في الارتباط: “مفيش حد بيتقدملي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.