بسمة وهبة تهاجم شيرين عبد الوهاب وتتهم حسام حبيب بتدميرها: “دماغها متسلطة عليها ومفيش بجنيه تفكير”

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 02:49 مساءً - شنت الإعلامية بسمة وهبة هجوما قاسيا على الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية الزيارة التي قامت بإجرائها مؤخرا وزوجها الفنان حسام حبيب للفنان اللبناني فضل شاكر في لبنان، وعلى إثرها تم استدعائهما للتحقيق أمام السطات اللبنانية لاستجوابهما عن سبب هذه الزيارة .

قالت بسمة وهبة خلال حلقة مساء أمس الثلاثاء من برنامجها “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” في بداية حديثها أنها دائما ما كانت تدافع عن شيرين لمحبتها الكبيرة لها، مشيدة بموهبتها إلا أن الأخيرة تصمم على خسارة تعاطف الجمهور معها بسبب بعض التصرفات التي تقوم بها .

تابعت: “واضح إن شيرين دماغها متسلطة عليها عشان تفقد رصيدها عند الجمهور .. الفنان لازم يكون صاحب رؤية ودماغه شغالة ولو أنا دماغي مش شغالة اجيب حد يشغلني ويحطني على الطريق الصح مش يدمرني .. واضح إنها مش بتسمع غير نفسها وبس واللي يقولها على حاجة بتعملها” .

أضافت: “الكارثة اللي عملتها شيرين وحسام لما راحوا يزوروا فضل شاكر وهما في لبنان، إيه يا شيرين مفيش بجنيه واحد تفكير، رايحة تعملي زيارة هتزعل منك الشعب اللبناني كله وتزعل كل عربي وكل محب لبلده وكل محارب للإرهاب” .

واصلت مهاجمة حسام حبيب: “واللي معاكي حسام جوزك مفكرلكيش يقولك لأ، ده خطر عليكي وعلى مستقبلك .. مش انت مدير أعمال شيرين وانت المسئول عن تصرفاتها وجدول أعمالها .. شيرين كانت رايحة تقابل شخصية عظيمة اسمها زياد الرحباني، كانت رايحة للقمة وانت ودتها للقاع” .

وكان قد نشر الفنان اللبناني فضل شاكر مؤخرا مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وثق من خلاله اللقاء الذي جمعه بالثناني شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب خلال زيارتهما له في مخيم عين الحلوة بلبنان .

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو وهي تتوسط الجلوس بين زوجها وفضل شاكر، وتقوم باحتضان حسام حبيب .. كما شاركت “شاكر” غناء عدد من الأغاني من بينها أغنية “العام الجديد” التي تشاركا غنائها منذ حوالي 12 عاما .