بعد إيمي سمير غانم .. رامي رضوان يرد على المتنمرين بإبنته كايلا

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 02:49 مساءً - رد الإعلامي رامي رضوان وللمرة الأولى على التعليقات المسيئة والتنمر الذي تعرضت له ابنته “كايلا” مؤخرا، وذلك بعد نشر والدتها الفنانة دنيا سمير غانم لصورة لها خلال تواجدها في عرض مسرحية “آنستونا” في أول ظهور بشكل واضح .

أكد رامي رضوان في حديثه خلال مقابلته مع برنامج “The Insider بالعربي” على أنه لا يهتم بمثل هذه التعليقات التي تصدر من أشخاص ضعيفي النفوس ولا أهمية على حد وصفه .

فقال: “مش هرد على حد الصراحة، لأنه مبديش قيمة للي بلا قيمة .. والسوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي والسلبي، بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه نديله أهمية ونرد عليه؟ ولا بشوفهم” .

وتابع عن ابنته “كايلا”: “بنتي زي القمر ربنا يحرسها، أحلى واحدة في الدنيا في عيون أبوها وأمها وده يكفي، حد شايفها حلوة أو مش حلوة ولا يفرق معايا” .

وكانت قد تعرضت “كايلا” ابنة الإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم إلى التنمر على شكلها من جانب بعض المتابعين في تعليقاتهم على صورة لها، الأمر الذي دفع خالتها الفنانة إيمي سمير غانم للرد بحدة على البعض منهم .

يذكر أن “كايلا” قد شاركت في حضور العرض المسرحي لمسرحية “آنستونا” التي تشارك والدتها في بطولتها .

وظهرت كايلا على المسرح وذلك في الظهور الأول لها بملامح كاملة برفقة والدتها دنيا سمير غانم ونجوم العمل بعد انتهاء العرض المسرحي .

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج “ET بالعربي” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة ل “كايلا” توثيقا لحضورها المسرحية .

جاء في التعليق عليها: “في أول ظهور لها على مدار السنوات الماضية، وقفت الطفلة “كايلا رامي رضوان” لأول مرة أمام جمهور والدتها دنيا سمير غانم” .

تابع: “لتظهر بملامحها كاملة، إذ حرصت على دعم “دنيا” في تجربتها المسرحية الأولى “أنستونا” ومشاهدة العرض” .