أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد استدعائها للتحقيق في لبنان

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 12:52 مساءً - شارك الإعلامي اللبناني نيشان متابعيه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” بصورة جمعته بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب .

وذلك في الظهور الأول لها بعد استدعائها في الساعات الماضية وزوجها الفنان حسام حبيب للتحقيق أمام السلطات اللبنانية بسبب لقائهما بالفنان اللبناني فضل شاكر المطلوب قضائيا .

ظهر نيشان في الصورة إلى جانب شيرين .. وأعرب في تعليقه عليها عن سعادته بمقابلتها،مشيرا إلى أنها بزيارتها له جلبت له الأمل على حد وصفه .

فكتب قائلا: “أحيانا يزورك الأمل في هيئة ابتسامة على وجه يستاهل جرعات حب ورشة حياة .. لك كل الحب .. بانتظارك في عيد الحب” .

وكانت قد كشفت وسائل إعلام وعدد من المواقع اللبناينة عن استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب للتحقيق أمام السلطات اللبنانية على خلفية زيارتها ولقائها بالفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة بلبنان .

قالت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى إن سبب استدعاء شيرين وزوجها للتحقيق يأتي من اجل استجوابهما حول سبب زيارتهما لفضل شاكر الذي لا يزال مطلوبا قضائيا .

فكتبت في منشور لها عبر حسابها على موقع “فيس بوك”: “استدعيت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان إلى التحقيق بناء على استنابة قضائية” .

تابعت هنادي عيسى: “للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء في مكان إقامته في مخيم عين الحلوة” .

وأضافت: “وجرى الإفراج عن شيرين وزوجها بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية .. وبحسب مصادر إعلامية فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب على تصريح أمني للدخول إلى المخيم” .

واختلفت مصادر حول طريقة استدعاء شيرين عبد الوهاب للتحقيق الذين أشاروا إلى أنه تم اعتقالها وزوجها من فندق “Kempinski” محل إقامتهما في بيروت، ومن بينهم الإعلامي القطري صالح غريب .

الذي كتب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “عاجل: القوى الأمنية اللبنانية تداهم فندق كمبينسكي في بيروت وتعتقل الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب على خلفية لقائهما بالفنان فضل شاكر قبل إطلاق سراحهما” .

فيما أكدت مصادر أخرى على أن شيرين تم اخطارها بضرورة المثول أمام جهات التحقيق، وذهبت بالفعل بصحبة زوجها حسام حبيب وكشفت عن حصولها على تصريح أمني لدخول مخيم عين الحلوة، وبررت زيارتها لفضل شاكر بوجود تعاون فني بينهما .