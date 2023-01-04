شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "نبيل الجميل" لهنيدي يحصد 10.5 مليون جنيه فى أول أسبوع من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" نجاحا كبيرا خلال الأسبوع الأول من طرحه في السينمات، حيث حصد إجمالي إيرادات بلغت 10 ملايين و562 ألفا و794 جنيها.

أبطال فيلم "نبيل الجميل"

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.



بوستر نبيل الجميل

هنيدى يكشف تفاصيل "نبيل الجميل"

وكان النجم محمد هنيدى قد كشف تفاصيل العمل خلال بث مباشر عبر "فيس بوك" قائلًا "أنا حبيت شخصية دكتور التجميل وحبيت ألعبها لأنه بيتعرض لمواقف كتيرة ودا اللي يهمني بالنسبة للكوميديا".

وتابع: "وعلى مستوى الحياة فيه ناس كتيرة محتاجة تعمل تجميل من جوا كمان مش من برا بس، فمعنى الفيلم بسيط وجميل، وكل الكرو اجتهد بداية من المخرج والمؤلفين والنجوم المشاركين، الفيلم الهدف الأول منه الضحك وإحنا بنكتبه، نوينا كوميديا هنشوفها من خلال المواقف مش بس إفيهات مالهاش لازمة".

وتستعد السينمات اليوم الأربعاء لاستقبال فيلم "شلبي" الذي يفتتح العام الجديد، وهو من بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، روبي، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، وهو من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج بيتر ميمي.