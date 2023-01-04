شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أفلام ومسلسلات إحسان عبد القدوس وحكاياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إحسان عبد القدوس أحد أبرز الكتاب والروائيين المصريين، الذين أثروا السينما والدراما التليفزيونية بأعمال مميزة، من خلال تحويل رواياته إلى أفلام جسد بطولتها نجوم كبار وتولى إخراجها مجموعة من أبرز المخرجين.

وتنوعت أعمال إحسان عبد القدوس بين الرومانسية والاجتماعية، عالج من خلالها ظواهر عديدة تحدث فى المجتمع وعلاقة الأجيال ببعضها وموضوعات أخرى، فعل مدار مشواره الإبداعى ارتبط الجمهور برواياته والحكايات التى نسجها وعلاقة الشخصيات ببعضها.

ومن أبرز الروايات والأعمال التى عالجتها السينما وتحمل بصمات إحسان عبد القدوس يأتى فيلم "إمبراطورية ميم" بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وإخراج حسين كمال، وتدور أحداثه حول أرملة تربى أبناءها وتحرم نفسها من متع الحياة من أجلهم حتى أنها تضحى بحبها لكى تبقى معهم، متعرضا لمفاهيم مثل الحرية والاستقلال واختلاف الأجيال.

كما تولى حسين كمال أيضا إخراج فيلم "إبى فوق الشجرة" بطولة غبد الحليم حافظ ونادية لطفي وعماد حمدي، متناولا أيضا علاقة الأباء بالأبناء، والمشاكل التي يقع فيها الشباب من خلال شخصية الطالب عادل الذي يسافر إلى الإسكندرية لقضاء الإجازة الصيفية ويقع في حب راقصة بملهي ليلى، وعندما يذهب والده لإنقاذه يقع في شباكها أيضا.

ومن الأفلام التي قام ببطولته عبد الحليم حافظ وتحمل بصمات إحسان عبد القدوس فيلم "الوسادة الخالية" وشاركته البطولة لبنى عبد العزيز ومن إخراج صلاح أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول شاب وفتاة تجمعهما علاقة عاطفية لكن تفرقهما الظروف المادية، طارحا تساؤلات حول مفهوم الحب الأول ومعناه الحقيقي.

وتشمل قائمة الأعمال الفنية التي تحمل اسم الكاتب إحسان عبد القدوس أيضا أعمالا عديدة منها "الراقصة والطبال" بطولة أحمد زكي ونبيلة عبيد، "الراقصة والسياسي" بطولة نبيلة عبيد وصلاح قابيل، و"الخيط الرفيع" بطولة فاتن حمامة ومحمود ياسين، و"لا تسألني من أنا" بطولة شادية، "أنا حرة" بطولة لبنى عبد العزيز، "النظارة السوداء" بطولة نادية لطفي، "حتى لا يطير الدخان" بطولة عادل إمام"، "الرصاصة لا تزال في جيبي" بطولة محمود ياسين ونجوى إبراهيم.

وفي الدراما التليفزيونية هناك العديد من المسلسلات المأخوذة عن روايات لإحسان عبد القدوس، أبرزها مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة نور الشريف وعبلة كاملة، و"لا شىء يهم" و"لا تطفئ الشمس" وغيرها.