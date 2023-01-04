شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلام بطلاً أمام دنيا سمير غانم فى مسلسلها الجديد..دراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعاقد الفنان محمد سلام على المشاركة في بطولة مسلسل النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج إسلام خيرى، حيث يقدم سلام الدور الرئيسى أمام دنيا في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، حيث يدور المسلسل حول قصة اجتماعية كوميدية.

وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام التعاقدات مع فريق الممثلين، حيث رشح المخرج اسلام خيرى عدد من الفنانين سيتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، كما أوشك خيرى على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير التي سيتم التصوير فيها والمشاهد الخارجية .

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان المقبل 2023 بعد غيابها ثلاثة أعوام، حيث قدمت آخر اعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوي.

وينشغل سلام ايضاً بتصوير دوره في مسلسل "الكبير اوى 7" بطولة أحمد مكى، والمقرر عرضه في رمضان أيضاً، حيث يعد المسلسل إستكمالا للنجاحات الأجزاء السابقة، حيث أن الجزء السادس حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته هشام إسماعيل، ورحمة أحمد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد الجندى .