شكرا لقرائتكم خبر عن 17عاما على عرض فيلم " ظرف طارق" لأحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الاربعاء، 17 عامًا على عرض فيلم " ظرف طارق"، وطرح الفيلم في 4 يناير 2006والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات ويضحكون على المشاهد الكوميدية بين النجم أحمد حلمى والنجمة نور .





فيلم "ظرف طارق"، بطولة أحمد حلمى ونور ومجدى كامل وخالد الصاوى ومحمود البزاوى، من تأليف محمد فضل وإخراج وائل إحسان.

تدور الأحداث فى إطار كوميدى حول "طارق" الذى يعمل بإحدى شركات التليفون المحمول، يطلب منه أحد العملاء أن يبحث له عن بيانات إحدى المشتركات فى الشبكة، يوافق "طارق" بعد تردده فى البداية فى قبول العرض، وعندما يتمكن من الحصول على البيانات المطلوبة، يقع فى حب "سارة" ويبدأ فى مطاردتها لتقع فى حبه مدعيًا أنه مهندس كان زميلا لها قديما، وتتوالى الأحداث.

ويعقد النجم أحمد حلمى جلسات عمل مكثفة مع صناع فيلمه الجديد "لسه حتة" وهو اسم مبدئي للعمل الجديد، المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائى في عيد الفطر المقبل، من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء، حيث استقر حلمى على فكرة الفيلم التي تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعى.

ويحاول أحمد حلمى أن يستمر في تقديم فيلم سينمائي كل عام، ولا يغيب عن جمهوره مثل السنوات السابقة، خاصة أنحلمى يتمتع بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربى، وهو الأمر الذى دفعه ليكون متواجدًا في السينما بفيلم في كل عام.

وكان أحمد حلمى قد قدم فيلم "واحد تانى" في عيد الفطر الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتن عرضه في السينمات، وسجل 65 مليوناً وقت عرضهن وشارك في بطولته كل من روبي وأحمد مالك وسيد رجب ونسرين أمين وتاليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج سينرجي فيلمز.

ومن المقرر أن يعود لأحمد حلمى للمسرح مرة أخرى، من خلال عرض مسرحى جديد، سيتم الاعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، كما سيتم الاعلان عن ابطال المسرحية من خلال الشركة المنتجة .