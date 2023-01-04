دنيا سمير غانم: كان حلمى أحتفل بعيد ميلادى وسط جمهورى.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عن فيديو الاحتفال بعيد ميلادها وسط جمهورها بالمسرح، ونشرت دنيا تفاصيل الاحتفال من خلال حساب إنستجرام الخاص بها وعلقت عليه بـ"أنا بشكر كل الناس اللى قالتلى كل سنة وإنت طيبة فى يوم عيد ميلادى.. وشكرا لأجمل فانز على المفاجأة الحلوة أوى دى وشكرا لأجمل جمهور فى الدنيا.. ده كان حلم من أحلامى إنى أحتفل مع الجمهور بعيد ميلادى على المسرح".

وأضافت دنيا قائلة "شكرا لكل أهلى وأصحابى اللى عارفين إنى كنت متعودة أحتفل مع حبايبى الغاليين الله يرحمهم فكانوا حريصين إنهم يكونوا معايا ومايسيبونيش اليوم ده.. وشكرا لأسرة مسرحية أنستونا وأمى التانية الجميلة جدا ميرفت أمين وطبعا حبايبى رامى وكايلا.. شكرا جدا.. ربنا يخليكوا ليا".

فى أول تعليق للنجمة دنيا سمير غانم، بعد ترشيحها لتقديم الفوازير من قبل النجمة نيللى، وجهت دنيا الشكر إلى نيللى وكتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام" موجهة رسالة لنيللى: "بحبك قوى".

وكانت نيللى قد أشادت بالممثلين والممثلات الشابات من الجيل الجديد، قائلة: "أنا بحب الجديد دايما، لأنه حاجة بتدى أمل فى الحياة، وبحب دنيا سمير غانم جدا، وهى تقدر تقدم الفوازير لأنها موهوبة".

وبسؤالها عن الدور الذى كانت تحلم بتقديمه، أجابت نيللى: "يا بخت من زار وخفف، والله أنا عملت كل حاجة واستمتعت كثيراً بأدوارى اللى قدمتها، أنا بحب الشخصية الفرعونية وكنت أحب أقدمها عشان رقبتى طويلة زى رقبتها، وأنا بحب نفرتيتى وحاطة صورتها عندى".

من ناحية أخرى، بدأت النجمة دنيا سمير غانم التحضيرات والاستعدادات لمسلسلها الجديد والذى لم تستقر على اسمه حتى الآن، وهو مقرر عرضه في رمضان المقبل، إخراج إسلام خيرى، حيث تعقد دنيا جلسات عمل مع المخرج وفريق الكتابة للوقوف على الشكل النهائي للشخصية القرر أن تقدمها خلال أحداث المسلسل، ومن المقرر انطلاق تصوير المسلسل خلال أسبوعين على أقصة تقدير، حيث يتكون من المسلسل من 15 فقط.