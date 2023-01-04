شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمى جيمس جن: قلبى مع جيريمى رينر بعد الحادث الثلجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم المخرج العالمى جيمس جن الممثل جيريمي رينر، وذلك بعد الحادث الثلجى الذى تعرض له الأخير صباح أول يوم في السنة الجديدة، وكتب جن من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر قائلا:" قلبى مع جيريمي رينر".



تغريدة جيمس جن

وذلك بعد أن كشف أحد المقربين من الممثل العالمى جيريمي رينر أنه تعرض لـ حادث ثلجى في رينو بولاية نيفادا، مما أدى إلى إصابة الممثل بصدمة حادة في الصدر وإصابات في العظام، وقام رينر وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، بإجراء جراحة.



جيريمي رينر وجيمس جن

تم إرسال رينر إلى العناية المركزة بـ استخدام طائرة يوم رأس السنة بعد الحادث واستجابة الشرطة في حوالي الساعة 9 صباحًا، وفقا لأحد المقربين من الممثل العالمى، ولا يزال رينر في "حالة حرجة ولكنها مستقرة"، ويرافقه عائلته، وفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر.

وصرح مدير أعمال رينر، سام ماست، قائلا:"تود عائلة جيريمي أن تعرب عن امتنانها للأطباء والممرضات الرائعين الذين يعتنون به، كما أنهم يقدرون تدفق الحب والدعم من معجبيه".

كان رينر هو الشخص الوحيد المتضرر من الحادث، في ليلة رأس السنة الجديدة، واجهت منطقة جبل روز سكي تاهو، حيث سكن رينر، عاصفة شتوية تسببت في فقدان 35000 منزل في جميع أنحاء المنطقة للطاقة، وفقًا لصحيفة رينو جازيت جورنال، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.

اشتهر رينر بلعب دور Hawkeye ، أو Clint Barton ، في عالم مارفل السينمائى، وفي الفترة الأخيرة، وحصلت أول حلقتين من مسلسل Hawkeye على تقييم وصل إلى 93% من قبل 78 ناقدا عالميا، و84% من قبل 599 مشاهدا، من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرحه يوم 24 نوفمبر من عام 2021.

العمل مستوحى من البطل الخارق Hawkeye، من Marvel Comics، الذى يركز على مغامراته مع Young Avenger، كيت بيشوب التى تلعب دورها هيلى ستاينفيلد.

ويشمل طاقم الممثلين فيرا فارميجا، وفرا فى، وفلورنسا بوج، وتوني دالتون، وزان مكلارينون، وبريان دارسي جيمس، والوافد الجديد Alaqua Cox في دور مايا لوبيز، تم إخراج Hawkeye بواسطة Rhys Thomas وإخراج الثنائي بيرت وبيرتي.