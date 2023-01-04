شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج على فيلم "الباب الأخضر" حصرياً على watch it بدءًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it الرقمية فيلم "الباب الأخضر" آخر كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة، حصرياً على شاشتها بدءًا من اليوم الأربعاء 4 يناير، وذلك بعد فترة من الدعاية سوءا بطرح البوسترات أو البرومو الرسمي والكشف عن شخصيات الفيلم الذى يعد آحدث أعمال المنصة الأصلية.

فيلم "الباب الأخضر" تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، عابد عنانى، إسلام حافظ، سما ابراهيم، لطيفة فهمى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

وكانت بطلة الفيلم سهر الصايغ قد تحدثت عن العمل في لقاء مع تليفزيون الخليج 365 على هامش الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائى الذى شهد عرض الفيلم هناك وقالت أنها وصناع العمل كانوا متخوفين من ردة الفعل لأن الفيلم له طابع خاص مؤكده أن الفيلم تجربة فريدة خصوصا وأنها بتوقيع الراحل إسامة أنور عكاشة.

وأشارت سهر الصايغ إلى أن سيناريو الراحل أسامة أنور عكاشة يوضح أدق التفاصيل في تجسيد الشخصية، وأكدت أن الفيلم ظهر بشكل احترافي بسبب وجود مخرج واعي هو رؤوف عبدالعزيز و كونهما عملا سويا عدد كبير من البروفات فأصبح الأمر أيسر في التنفيذ، موضحه أن المخرج رؤوف عبدالعزيز يركز في كل التفاصيل الخاصة بالسيناريو.

أما المخرج رؤوف عبد العزيز، فقال فى ندوة الفيلم التى أقيمت بمهرجان الإسكندرية أيضاً: "تربيت على أعمال أسامة أنور عكاشة، وكان طموحى أن أقدم عملا مختلفا له، وبالفعل بحثت كثيرا واستطعت أن أتواصل مع ابنته وعرضت عليّ عملين له أحدهما الباب الأخضر، وأخذت القرار لعمل الفيلم، وكنت حريصا على ألا أغير حرفا فيما كتب أسامة أنور عكاشة".