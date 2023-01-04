شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تطرح نسخة جديدة من Speak Now خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة تايلور سويفت لإصدار نسخة جديدة من ألبوم Speak Now التي كانت سبق أن طرحتها عام 2010، إذ من المقرر أن تطرحها في غضون الشهرين المقبلين.

يأتي ذلك في إطار خطة تايلور سويفت لإعادة إصدار عدد من أغانيها القديمة، إذ أصدرت من قبل نسخ جديدة من Fearless وأيضا Red.

وتسجل المطربة العالمية حاليا عدد من أغانيها في الاستوديو، قبل أن تخوض جولتها الغنائية المقبلة في عدد من دول العالم.

ولا تزال تفاصيل مشروع تايلور سويفت المقبل طي الكتمان إذ لم تخرج أي معلومات جديدة عنه، لكن تقاير تؤكد أن المطربة العالمية تعمل في الاستوديو بهدوء لى إعادة صياغة كل من Speak Now و 1989.



تايلور سويفت

تايلور سويفت تعيد أغنياتها

وكانت المغنية العالمية تايلور سويفت أعادت إصدار ألبوم Fearless وهو يعود لعام 2008، ويعتبر ثاني ألبوم في مسيرتها الفنية، ليصبح أول ألبوم يتم إعادة تسجيله في مسيرتها.

ويتضمن ألبوم Fearless 26 أغنية بينها 6 أغنيات لم تصدر سابقاً، كما يضم أغنية Love Story بنسخة تايلور سويفت

جولة تايلور سويفت

ويتردد أن جولة تايلور سويفت الغنائية التي من المقرر أن تجري في جميع أنحاء العالم من مارس حتى أغسطس المقبلين من المتوقع أن تحقق مبيعات هائلة بقيمة 591 مليون دولار في الولايات المتحدة وحدها.