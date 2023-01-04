شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ليلى علوى.. تعرف على أمنية تمنت تحقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة ليلى علوى، اليوم الأربعاء بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 4 يناير وبدأت ليلى علوى مشوارها الفنى في سن صغيرة حتى أصبحت نجمة في سماء الفن.

شاركت ليلى علوى في بدايتها في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء وهى فى عمر السابعة، وخلال مسيرتها جسدت الكثير من الأدوار، استمرت فى تقديم أدوار الفتاة الدلوعة المحبوبة من الرجال فى أفلام "المشاغبات الثلاثة" و"خليل بعد التعديل" و"تجيبها كدة تيجلها كدة هى كدة"، و"زوج تحت الطلب" .

قدمت ليلى علوى أدوارا مهمة فى أفلام مهمة، منها مثلا "إنذار بالطاعة" مع المخرج عاطف الطيب وأفلام أخرى متتالية مثل "المغتصبون" و"المصير" و"بحب السيما" و"تفاحة"، الذى نالت من خلاله لقب تفاحة السينما المصرية وأيضا قطة السينما المصرية

من مسرحياتها (عش المجانين) و(الجميلة والوحشين) و(البرنسيسة) و(صدق أو لا تصدق) و(ابتسامة وراء القضبان)، ومن المسلسلات المهمة التى قدمتها "حديث الصباح والمساء" و"نابليون والمحروسة" و"حكايات وبنعيشها" و"العائلة" و"بنت من شبرا" و"فرح ليلى" و"هى ودافنشى

وكانت تتمنى ليلى علوى أن يكون للراحل الكاتب وحيد حامد عمل سينمائى جديد قبل رحيله، وقال وحيد وقتها:" أشكر ليلى علوى لموافقتها على دورها فى مسلسل "العائلة" عندها الجرأة أنها تعمل الدور وفنانات كتير رفضته وهى وافقت عليه في ساعتها"، هذه كلمات الكاتب وحيد حامد، خلال ندوته الأخيرة له بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 ".