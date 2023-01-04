شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الدسوقى وحنان شوقى يبدأن بروفات مسرحية" أشهد يا زمان " .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجوم طارق الدسوقى وحنان شوقى وأحمد الكحلاوى وشيماء نصار وليلى صديق بروفات مسرحية " أشهد يا زمان" إخراج عبد الغنى زكي تمهيدا لعرضها خلال الايام المقبلة على مسرح البالون تحت قيادة د.عادل عبده وموسيقى على اسماعيل . وأحتفل فريق عمل المسرحية بأول يوم بروفات بتقطيع الحلوى والكيك والتقاط الصور التذكارية لفريق العمل

فريق عمل المسرحية



فريق عمل المسرحية فريق عمل المسرحية



طارق الدسوقى وحنان شوقى عبد الغنى زكى طارق الدسوقى وحنان شوقى عبد الغنى زكى

يذكر أن الفنان طارق الدسوقي، إن المخرج محمد فاضل هو أول من قدمه للعمل في التليفزيون المصري من خلال مسلسل "مازال النيل يجري" من تأليف أسامة أنور عكاشة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب على قناة الحياة: أول مشكلة قابلتني في التليفزيون هي الأجر، حيث قال له ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج "هنعاملك ماديا كخريج حديث من معهد فنون مسرحية أي سأحصل على ١٥٠ جنيها في حين أنني كنت في دول الخليج أحصل على ما يزيد على ألف جنيه وهنا تدخل المخرج محمد فاضل وأقنع الليثي بإعطائي ٦٠٠ جنيه وكان ذلك سابقة في التليفزيون حيث ضاعف أجري 4 مرات".

وأضاف الدسوقي: "مثل هذه الأعمال والتي كتبها العمالقة مثل أسامة أنور عكاشة ومحفوظ عبدالرحمن وجلال عبد القوي وأخرجها محمد فاضل وإنعام محمد علي وجمال عبد الحميد ومجدي أبو عميرة تعتبر من الأعمال التي عاشت وستعيش لعقود طويلة لأن هؤلاء كانوا يسألون أنفسهم قبل كل عمل هو احنا بنعمل العمل دا ليه حيث كانت تلك الأعمال تعبر عن المشاهد وتهتم بقضايا الناس".