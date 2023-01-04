شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى بالحجاب من الحرم المكى: بداية جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة الكبيرة عفاف راضى صورة من الحرم المكى خلال أدائها مناسك العمرة برفقة ابنتها المطربة مى كمال، وعلقت على الصورة قائلة: "سنة جديدة، بداية جديدة إن شاء الله".



عفاف راضى وابنتها (1)



عفاف راضى وابنتها أمام الحرم

وكانت آخر حفلات الفنانة الكبيرة عفاف راضى فى مهرجان الموسيقى العربية الـ31 على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، والذى نظمته دار الأوبرا المصرية فى الفترة من 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر الماضى، وذلك بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى.

عفاف راضى

وقدمت خلالها باقة مختارة من أعمالها التى قدمتها على مدار مشوارها الفنى الطويل منها "سلم سلم" و"يلا يا دنيا" و"غرب الجزيرة" للأخوين رحباني و"يا وابور الساعة 12" و"يمكن على باله"، "لمين يا قمر"، "وحدى"، و"أبعد يا حب"، و"عوج الطاقية"، "هوا يا هوا"، و"بتسأل"، و"هو الطريق"، و"يهديك يرضيك" وغيرها.. واختتمت الحفل بأغنيتها الشهيرة "مصر هى أمي".