شكرا لقرائتكم خبر عن 73 مليون دولار من نصيب فيلم الرعب Violent Night والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب Violent Night إلى 73 مليونًا و 350 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 2 ديسمبر من العام الماضى 2022، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعة و52 ثانية.

وانقسمت إيرادات فيلم الرعب Violent Night بين 48 مليونًا و 30 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و25 ملايين و 320 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

ويدور فيلم الرعب Violent Night بعد أن يقتحم فريق من المرتزقة مجمعًا عائليًا ثريًا عشية عيد الميلاد، ويأخذ كل من بداخله كرهائن، ولكن كان الفريق غير مستعد لمقاتل مفاجئ، وهو سانتا كلوز، الذى على وشك توضيح سبب عدم كونه قديسًا.

ويقوم ببطولة فيلم Violent Night كل من ديفيد هاربور، جون ليجويزامو، أليكس هاسل، الكسيس ليدر، إيدي باترسون، بيفرلي دانجيلو، ليا برادي، الكسندر إليوت، بريندان فليتشر، أندريه إريكسن.

كما كشفت شركة Universal Pictures، عن موعد طرح الجزء الرابع من فيلم Kung Fu Panda الشهير، والذي منح موعد عام 2024 بدون تحديد الفترة بالتحديد، بعد شعبية كبيرة حققتها الأجزاء الثلاثة الأخيرة في شباك التذاكر العالمية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الجزء الرابع من سلسلة Kung Fu Panda، سيأتى في 2024، بعد الجزء الثالث الذى عرض في 2016 وحقق نجاحا كبيراً أنذاك.

كان أول فيلم "Kung Fu Panda" هو الأكثر ربحًا لـ DreamWorks ، وحقق 631 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وبلغ إجمالي أرباح الأفلام 1.8 مليار دولار، وأنتجت الشركة امتيازًا يتضمن العديد من العروض التليفزيونية المتحركة الخاصة وثلاثة مسلسلات، بما في ذلك "The Dragon Knight" ، الذي عرض موسمه الأول على Netflix.