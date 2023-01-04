شمس الكويتية تصل مطار تل ابيب وتدخل اسرائيل بدون تأشيرة.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 05:55 صباحاً - أعلنت الفنانة شمس الكويتية عن توجهها إلى فلسطين المحتلة قادمة من إسطنبول، وذلك لزيارتها لأول مرة، “طلبا للعلم”، كما قالت.

ووصلت شمس إلى مطار تل أبيب، داعية جمهورها لـ”دعمها” معنويا لأجل هذه الزيارة.

وكشفت شمس الكويتية أنها ترى في أحلامها “أهوال يوم القيامة” منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، كما ادعت أنها قادرة على أن تعرف “المدة التي سيعيشها أي شخص” من النظر في وجهه.

وكانت شمس خرجت في مقاطع فيديو بثتها عبر حسابها في “سناب شات”، مؤكدة أنها تنوي زيارة فلسطين لأول مرة، وذلك طلبا لعلم يعتبر “خاتما لكل العلوم”، لافتة إلى أنها تنتظر دورها لدراسة هذا العلم على يد طبيب من عرب إسرائيل، يدعى نادر بطو، منذ نحو 4 سنوات.

دافعت الفنانة شمس عن زيارتها هذه، مبررة أنها ستزور فلسطين، لأنها لا تجد مانعا في ذلك، مشيرة إلى أنها “توجهت إلى فلسطين دون أن يعلم أحد بذلك حتى والدتها”.

وقالت خلال حديثها إنها عرضت على العديد من الأصدقاء مرافقتها في السفر، لكنهم جميعا رفضوا ذلك، معللة بأن “الخطوة تعتبر للغير جريئة ومحرمة، فيما يراها آخرون عملا بطوليا”.

وأضافت أن كل “فئة” ستفسر زيارتها هذه بما يناسبها، لكن بالنسبة لها فإن زيارتها لغاية التعلم والعلاج.

وتابعت شمس الكويتية أن ما دفعها لطلب العلم على يد الطبيب نادر بطو، أنه أخذ بدراسة الجانب الروحي المتسبب بأمراض القلب، وقد توصل إلى طريقة للتواصل مع الروح لعلاج المشكلة من جذورها، وقبل أن تتفاقم وتسبب بأمراض في القلب والجسم على حد زعمها.

هذا وقد رحب الصحفي الاسرائيلي إيدي كوهين بشمس الكويتية في تغريدة كتبها عبر حسابه على تويتر قال فيها: “نورتي مطار دافيد بن جوريون الدولي في إسرائيل يا مدام شمس”.

وتابع “المطربة الخليجية المشهورة شرفتنا في زيارة مفاجأة لإسرائيل قبل ساعة ودخلت بجوازها البريطاني بدون تأشيرة دخول اهلا وسهلا”.