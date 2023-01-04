“هلا ومرحبا”.. جورجينا رودريغيز تشعل حماس الجماهير بعد حديثها بالعربية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 يناير 2023 02:47 صباحاً - ألهبت الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو حماس الجماهير السعودية في حفل نادي النصر لاستقبال نجمه العالمي رونالدو بقولها لمشجعي نادي النصر في ملعب مرسول بارك: “هلا ومرحبا” باللغة العربية.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تحدث كذلك باللغة العربية خلال حفل تقديمه لاعبا لنادي النصر السعودي قائلا : أنا عالمي.

وأضاف رونالدو في مؤتمر تقديمه لاعباً لنادي النصر السعودي يوم الثلاثاء: أشعر بحال جيدة وأنا فخور بأني قمت بهذه الخطوة الكبيرة، لقد أنهيت عملي في أوروبا، والآن هو تحد جديد بالنسبة لي هنا، والنصر منحني الفرصة ليس فقط على مستوى كرة القدم، بل أيضا للأجيال المقبلة لذلك أنا سعيد وفخور.

وأضاف رونالدو: هدفي هو للأجيال الجديدة، ولقد حاولت عدة أندية في أوروبا وأميركا والبرتغال التعاقد معي لكني اتفقت مع النصر.

واختتم رونالدو: أنا تجاوزت مرحلة القلق حول ما يقوله الناس عني وأعلم أن الدوري السعودي تنافسي جدا، وأسعى لبدء المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة إذا سمح لي المدرب، أنا لاعب مميز وحطمت جميع الأرقام القياسية هناك وأسعى لتحطيم بعضها هنا أيضا.

وفي أجواء احتفالية وحماسية وسط محبيه، وصل مساء الثلاثاء، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب مرسول بارك في الرياض، قبيل بدء المؤتمر الصحافي لتقديم رونالدو كلاعب في نادي النصر السعودي.

من جانبه، قال رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، إن وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي إضافة مهمة”، مضيفا “رونالدو ليس صفقة كروية فحسب بل يندرج ضمن رؤية التطوير”.

يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن يوم السبت تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا حتى صيف عام 2025.