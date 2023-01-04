شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة فيلم "لف وارجع تانى" بعد انطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع فيلم "لف وارجع تاني" اليوم تصوير العمل بدهشور، وهو من بطولة أحمد فتحي، آيتن عامر، شيري عادل، محمد رضوان، سليمان عيد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، ومن المقرر أن يشارك بالفيلم 4 ضيوف شرف جار التعاقد معهم.

يدور الفيلم فى إطار كوميدى، حول ساكنى إحدى البنايات فى حارة شعبية، يصحون من النوم ليتفاجأوا باختفاء الحارة والناس ولا يبقى سواهم، لتبدأ رحلتهم لإعادة الحارة وساكنيها من جديد. ويخطط صناع الفيلم لعرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي على.

من ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد فتحى في بطولة مسلسل "العمدة"، الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، والمقرر المنافسة به في رمضان المقبل، قصة وتأليف محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب، ويجسد فتحى شخصية شقيق جعفر العمدة – محمد رمضان في أحداث المسلسل، ويعد المسلسل اللقاء الأول بين فتحى ورمضان فى الدراما التليفزيونية.